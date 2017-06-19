Google Chrome'da Kullanabileceğiniz 8 Şahane Eklenti

Chrome Market, onlarca eklenti ile dolu. Bu da birçok insanın hangi eklentileri kullancağı konusunda kafasını karıştırıyor. Biz de bu kafa karışıklıklarını gidermek için 8 şahane eklenti seçtik.

Google Chrome Web Store’da binlerce eklenti mevcut. Eklenti açısından zengin olması, bazen avantaj olduğu kadar dezavantaja da dönüşebiliyor. Çünkü sıradan kullanıcı, bu eklentilerin içinden seçim yapmakta zorlanıyor. Eğer siz de seçemeyenlerden veya aradığınızı bulamayanlardansanız, sizin için birkaç önerimiz var.

1- LastPass

LastPass, daha önce de birçok defa belirttiğimiz gibi şifrelerinizi tutabileceğiniz bir uygulama. Birkaç tıklama ile şifreleriniz enkripte ediliyor ve LastPass’ın internet server’ında saklanabiliyor. Bu da size büyük kolaylıklar sağlıyor. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

2- Click&Clean

Eğer bilgisayarınızı başkalarıyla paylaşıyorsanız, bu uygulama gizliliğinizi korumanız için size yardımcı olacaktır. Birkaç tıklama ile dijital izlerinizi temizleyebilirsiniz. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

3- Web Of Trust

Web Of Trust, internette serbest geliştiricilerin bir araya gelerek geliştirdiği bir güvenlik, gizlilik ve çocuk güvenliği uygulamasıdır. Tarayıcınızla internette gezinirken hangi sitelerin güvenli hangilerinin güvensiz olduğunu tespit edebilirsiniz. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

4- Weather

Weather bir hava durumu eklentisidir. Özellikle de küresel ısınmanın etkilerini gösterdiği şu günlerde, hava durumu bilgilerinden habersiz evden çıkmak pek de akıl karı değil. Weather size bu konuda yardımcı olacak bir uygulama. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

5- Torch Music

Torch Music bir şarkı keşif aracıdır. Dostlarınızla keşfettiğiniz şarkıları paylaşabilir, Facebook üzerinden ortaklarşa çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

6- Turn Off the Lights

Turn Off the Lights eklentisi sayfanın ışığını söndürür, video kısmı hariç. Böylece videolara daha iyi bir odaklanma sağlayabilirsiniz. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

7- Hover Free

Google Görseller’de arama yaptığınız her seferde, resimlerin üzerine tek tek tıklamaktan usandınız mı? Hover Free sizi bu dertten kurtarıyor. Hover Free’yi Chrome’a ekledikten sonra görselin üzerine gelmeniz yeterli. Resmin büyük boyutu fare imlecinizin hemen yanında açılacaktır. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

8- Send From Gmail

Resmi bir Google eklentisi olan Send From Gmail, mail göndermenizi kolaylaştıran bir araçtır. Yalnızca eklenti ikonuna tıklıyorsunuz ve Gmail adresine gitmeden anında mail gönderebiliyorsunuz. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.