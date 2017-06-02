Google, Chrome'daki İstenmeyen Reklamları Engelleyecek!

Google, kısa süre önce ortaya çıkan "reklam engelleme" özelliğini resmi olarak doğruladı. Şirket, rahatsız edici reklamları Google Chrome'da engelleyecek. Ayrıca bu reklamları çalıştırmaya devam eden sayfalar, Google'dan reklam alamayacak.

Wall Street Journal, yaklaşık iki ay önce Google Chrome’a Google tarafından hazırlanmış bir reklam engelleme özelliğinin geleceğini bildirmişti. Chrome, “kabul edilemez” olarak gösterilen, her yerden çıkan reklamları engellemeye çalışacaktı. 2 aydan beri konuyla ilgili sessizliği koruyan Google’dan sonunda resmi bir doğrulama geldi.

Şirketin bloğunda paylaşılan doğrulama, çevrimiçi reklamları iyileştirme esasına dayanıyor. Google bu reklamları daha iyi bir yere getirmek için Better Ads Koalisyonu’na katılacağını belirterek ilk resmi adımını atmış oldu. Pop-up’lar, sesli video reklamlarının otomatik oynatılması gibi reklamları Chrome’da engelleyeceğini açıklayan Google, bu sayede kullanıcılara daha temiz bir internet sunmayı hedefliyor.

Google, Better Ads standartlarına uymayan web sitelerinde Google reklamı yayınlamayacağını da söyleyerek, Opera, Safari gibi farklı tarayıcı kullanan kullanıcıları da güvenli bir yere almış oldu. Günümüzde birçok internet sayfası, gelirlerini Google üzerinden elde ediyor. Yeni değişiklik 2018’in başında yürürlüğe girecek.

Google’ın reklam çıkarmamakla yaptığı tehdidin ardından, yakında internetin rahatsız edici reklamlardan arındırıldığı bir yer haline geleceğini görebileceğiz.