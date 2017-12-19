Chrome kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için yerel reklam engelleyicisini 15 Şubat’ta aktif edecek.

İnternete girdiğimiz zaman sürekli reklamların açılması zamanla çok can sıkıcı olabiliyor. Bu reklamlar bilgisayarınız için çok ciddi bir tehlike oluşturmasa da zamanla internet kullanımınızı zorlaştırabilir. Bunun önüne bir nebze geçebilmek için Google, Chrome tarayıcalardaki reklam engelleyicisini daha da geliştiriyor. Şirket bugün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'tan itibaren kalite standartlarını karşılamayan reklamları Chrome'da göstermeyi durduracağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren, Daha İyi Reklamlar Koalisyonu tarafından ilan edilen Daha İyi Reklam Deneyimi Programı'nı ihlal eden reklamları gösteren web siteleri, Google'a ait reklamlar ve kendi reklamcılık platformu tarafından sunulan reklamlar da dahil olmak üzere, reklam deneyimi raporunda “başarısız” duruma sahip sitelerdeki tüm reklamları 30 günden daha uzun süre otomatik olarak engellenecek.

Tabii ki, en kötü suçlular daima alınan önlemleri atlatmanın yollarını aramaya çalışacaklardır. Ancak umarız bu konuda ki genel eğilim daha da sinir bozucu bir internet deneyimi yolunda ilerlemez.