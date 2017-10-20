Eğer Google'ın varsayılan olarak belirlediği Chrome tarayıcının telefonunuzu sürekli yormasından bıktıysanız size bazı önerilerimiz olacak.

Android akıllı telefonlarda Chrome tarayıcı varsayılan olarak gelir. Bazı kullanıcılar Chrome’dan fazlası ile memnun olsalar da birçok kullanıcı Chrome’u telefonu yavaşlatmakla suçlar.

Eğer Chrome tarayıcıya bir alternatif arıyorsanız işte size önerebileceğimiz 5 seçenecek.

1- Yandex

Rus yapımı bir tarayıcı olan Yandex ülkemizde zaten fazlası ile bilinmekte. Hafif, donanımlı ve pratik bir tarayıcı olan Yandex, turbo modu ile indirmeleri yavaşlatarak veri tasarrufu da sağlar. Ayrıca Yandex, giriş sayfasında en çok ilgilinizi çekecek siteleri gösterek pratik bir gezinme sağlar.

2- Opera Mini

Opera Mini, performanslı bir tarayıcı isteyenlerin bir numaralı tercihi olabilir. Dilerseniz Opera Mini ile indirmek istediğiniz büyük boyutlu dosyaları bir Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirene kadar erteleyebilir ya da internet sitelerinin gösterdiği sayısız reklamların bazılarından kurtulabilirsiniz.

3- Microsoft Edge

Microsoft’un Windows 10 ile birlikte ilk kez piyasaya sunduğu ‘yeni’ tarayıcısı Microsoft Edge, artık Android’e de geliyor. Microsoft’un açıklamasına göre mobil Microsoft Edge tarayıcının en büyük özelliği, PC’deki Microsoft Edge tarayıcı ile bağlantılı olması olacak. Şifreler ve favori sitelerin eşlenmesi haricinde mobil tarayıcıda yarım bıraktığımız bir işlemimizi PC’de devam edebileceğiz.

4- Firefox Focus

Firefox Focus, standart Firefox’un ‘gizliliğe’ odaklanmış versiyonudur. İzleyicileri otomatik olarak engeller, şifreleri ve çerezleri ayarlarla uğraşmadan kolay yollardan temizler. Mozilla Foundation sayesinde sayfaları çok daha hızlı indirdiğini iddia eden tarayıcı, aynı zamanda reklamları da engelleyebiliyor.

5- Ghostery Pravicy Browser

Masaüstü tarayıcılar için bir gizlilik koruma uzantısı olarak ilk kez ortaya çıkan Ghostery, geliştiricilerinin gizlilik odaklı bir mobil tarayıcı fikri ile Android platformuna merhaba dedi. Gizlilik odaklı bir tarayıcı istiyorsanız Ghostery, reklam ve izleyici engelleme özellikleri ile son derece iyi bir seçenek.