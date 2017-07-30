Chrome Güvenlik Sertifikalarını Denetlemeyi Kolaylaştırıyor

Google Chrome, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sayfadan ayrılmaksızın güvenliğini denetlemeyi kolaylaştırıyor. Tarayıcının son yenilemesi, adres çubuğundaki güvenlik arayüzünden doğrudan sertifika ayrıntılarını görme olanağı sağlıyor.

Chrome'un en yeni sürümünü kullanan kullanıcılar artık adres çubuğunun sol tarafındaki asma kilit simgesini tıklayarak güvenlik sertifikaları ve geçerliliği hakkında daha fazla bilgiye erişebiliyor. Bu, sertifika veren makamın yanı sıra son kullanma tarihini görüntüleyebileceğiniz ek bir kutu oluşmasına da yardımcı oluyor.

Açılan 'Ayrıntılar' düğmesini seçtiğinizde, bir web sitesinin hangi şifreleme ve imza algoritmaları kullandığı gibi ek güvenlik bilgileri gösterilir. Ancak bu bilgiler yalnızca belirli web siteleri için kullanılabilir durumda olacak.

Kullanıcılar, tarayıcılarında 'Sertifika bağlantısını göster' işlevini etkinleştirmek için 'chrome: // flags / # show-cert-link' e giderler. Özelliği açıp Chrome'u yeniden başlattığınızda, Sayfa Bilgileri sertifika ayrıntılarını görüntülemeye başlar.

Google, sertifika ayrıntılarını daha önce Ocak ayında sergilerken, Chrome ekibi, bu ek bilgileri tarayıcının geliştirici araçlarına taşımaya karar verdi. Ancak arama motoru devinin, interneti herkes için daha güvenli hale getirme hırsını defalarca dile getirdiği göz önüne alındığında, bu hareket doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.