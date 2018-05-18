HTTPS Kullanmayan Web Sitelere Güvenli Değil Uyarısı Geliyor

Kullanıcıları olumlu değilde olumsuz şeyler konusunda uyarması gerektiğini düşünen Google, Chrome 69 ile 'Güvenli' işaretlerini kaldırıp yerine Chrome 70 ile birlikte 'Güvenli Değil' işaretlerini getirecek.

Google, geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklama ile gelecek Chrome güncellemelerinde güvenli olmayan internet sitelerini kullanıcıların güvenliği için ‘güvenli değil’ olarak işaretleyeceğini duyurmuştu. Mevcut Chrome sürümlerinde ise yine aynı amaç ile HTTPS protokolü ile korunan web siteler ‘güvenli’ olarak işaretlenmektedir.

Fakat günümüzde çoğu web sitesi HTTPS protokolü ile zaten koruma altında bulunuyor. Çoğunluğa ait olan bir durumu özel bir durum gibi göstermek de biraz anlamsız kaçıyor. Bunun farkında olan Google, Chrome 69 sürümü ile birlikte ‘güvenli’ simgesini ve HTTPS şemasını adres çubuğundan kaldırmakla işe başlayacak.

Fakat ‘Güvenli’ simgesinin kaldırılması, kullanıcıların hangi sitenin güvenli olduğunu anlaması konusunda zorluk çıkaracak. Bu nedenle Chrome 70 ile birlikte HTTPS yerine HTTP protokolü kullanan internet siteleri ‘güvenli değil’ olarak işaretlenecek. HTTP protokolü ile kullanılan bir web siteye veri girildiğinde ise yukarıda gördüğünüz gibi kırmızı bir uyarı belirecek.