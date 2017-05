VPN, ister mobilde isterse de bilgisayarda olsun, her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir servis haline dönüştü. Ancak her VPN hizmeti her ortamda aynı performansı vermiyor. Bu nedenle Google Chrome kullanıcıları için bu yılın en iyi 5 VPN hizmetini sizler için listeledik.

İyi VPN hizmeti sunan çözümler bulmak, artık bir hayli zor. Üstelik bazı hizmetlerin deneme süreleri veya veri transfer kotaları o kadar az ki, ne kadar verim alınabileceğini kestirmek çok güç olabiliyor. Her VPN eklentisi, her web tarayıcısında en iyi performansı vermiyor. Bu durum, VPN hizmeti seçerken durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Bu karışıklığı gidermek için sizlere Chrome kullanıcıları için 2017’nin en iyi 5 VPN hizmetini listeledik. 1- NordVPN Yüksek hız ve güvenliğe sahip olan NordVPN’in 49 ülkede yaklaşık 600 sunucusu bulunaktadır. Netflix gibi hizmetleri desteklemesi de bu hizmeti çekici kılan özelliklerden biridir. Fiyatı yalaşık 25-40 TL arasındadır. Buradan hizmete ulaşabilirsiniz. 2- ExpressVPN Birçok yerde dünyanın en hızlı VPN’i olarak gösterilen ExpressVPN, içerisinde bir hız testi özelliği de sunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendilerine en yakın server’a bağlanarak yüksek hızda bağlantı kullanıyorlar. Buradan hizmete ulaşabilirsiniz. 3- Trust.Zone Trust.Zone, daha çok gizliliğe verdiği önemle öne çıkan bir servis. Trafiğinizi şifreleyerek IP adresinizin açığa çıkmamasını sağlıyor. Android, iOS, Windows ve Linux gibi tüm büyük cihazları destekliyor. Bir seferlik satın alımlarda yaklaşık 25, yıllık satın alımlarda ise aylık yaklaşık 9 TL’lik bir ücreti var. Buradan hizmete ulaşabilirsiniz. 4- PureVPN 140 ülkede 750’den fazla sunucuyla hizmet veren PureVPN, hız açısından oldukça verimli bir hizmet. Ayrıca müşteri hizmetleri konusunda geri bildirimler gayet olumlu. Yıllık hizmet alındığında aylık faturası yaklaşık 17 TL civarındadır. Buradan hizmete ulaşabilirsiniz. 5- VyprVPN VyprVPN, Chamelon isimli bir teknoloji ile veri akışınızı izlemek isteyenleri durdurmasından dolayı diğer VPN hizmetlerinden ayrılıyor. 50 lokasyonda yaklaşık 700 sunucusu mevcut. Sıraladığımız hizmetler arasında en pahalısı olan VyprVPN, aylık yaklaşık 36 TL gibi bir ücretle kullanıcı ile buluşuyor. Buradan hizmete ulaşabilirsiniz. Samsung Galaxy S8+ Hediye Ettiğimiz Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!