Google, Chrome Kullanıcılarını Nasıl Güvende Tutuyor?

Google, internet kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Google savunmalarının çalışma mekanizmaları da son derece çarpıcı.

Google Chrome'un başınıza iş açabilecek, zararlı web sitelerini ziyaret etmesini engellediğine defalarca kez şahit olduğunuza eminiz. Google daima tetikte ve sizi kötü niyetli uygulamalardan uzak tutuyor. Peki Google Chrome bunu nasıl başarıyor?

Dünyadaki her web sitesine Google tarafından güven derecesi atanır. Güven derecesi atanırken; sertifika adı verilen ve Google'ın Güvenli Tarama programı tarafından toplanan veriler temel alınır. Google'ın Güvenli Tarama modülü, sayfanın yüklenmesini duraklatıp, tüm interneti araştırır. Sertifikada bir sorun varsa, Google, bazı terslikler olduğunu düşündüğü sayfa ile ilgili sizi uyarır ve iki seçenek sunar: Sayfaya devam edin veya güvenli bölgeye geri dönün.



Google, Güvenli Tarama motoru sayesinde kötü amaçlı yazılımlara sahip olan veya kullanıcı verilerinizi topladığından şüphelenilen web sayfalarını işaretler. Güvenli Tarama, Chrome, Firefox ve Safari'de de yerleşik konumdadır zira ticari kazanç amacı güdülmez. Güvenli Tarama; Google'ın web güvenliği ekibi tarafından geliştirilen, diğer şirketlerin kullanabileceği ve daha iyi hale gelmesine yardımcı olabileceği bir uygulamadır.

Chrome ayrıca, bir sitenin SSL sertifikasını kullanan başka bir güvenlik kontrol mekanizması ile daha donatılmıştır. Sertifika, bir web sitesinin sunucusuna yüklenen ve bir şifreleme anahtarını, o siteye bağlayan küçük bir veri dosyasıdır. Uygun bir sertifika bir sunucuya kurulduğunda, HTTPS protokolünü etkinleştirir, böylece web sunucusu ile sizin arasındaki güvenli bağlantı mümkün hale gelir. Bu şekilde, kredi kartı işlemleri, kişisel bilgiler ve veri aktarımları gibi mahrem bilgiler, siz ve ziyaret ettiğiniz site arasında kalır. Sertifika aynı zamanda bir sitenin etki alanı adını, ana bilgisayar adını, şirket adını ve konumunu da saptar.

Google, gerekli SSL sertifikalarını sağlayan ve güvenilir olan şirketlerin listesine sahiptir. Herkes bir SSL sertifikası oluşturabilir. Intranet kullanan bir şirkette çalışıyorsanız muhtemelen bilişim departmanından gelen özel bir sertifikanız vardır.

SSL sertifikasını (veya eksikliğini) kullanan Chrome, bir web sitesini dört şekilde tanımlar: