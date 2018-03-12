Google Chrome OS İşletim Sistemine Güç Menüsü Ekledi

Google, tasarladığı sade işletim sistemine dokunmatik deneyimi arttırmak için güç düğmesi ekledi.

Öncelikle Chrome OS işletim sisteminden bahsedecek olursak, sadece internet tarayıcısını çalıştırmak için tasarlanan basitleştirilmiş bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. İşletim sistemi içerisinde bakabildiğiniz ve dosyaları koyamadığınız masa üstü, favori uygulamalarınızın sabitlendiği durum çubuğu, saat ve Wifi bağlantısı seçenekleri bulunuyor.

Google, Chrome OS’yi dokunmatik ekran dostu haline getirmek için sanal klavyede bir dizi yenilik yaptı ve Android işletim sistemlerinde kullanılan güç menüsünün benzerini ekledi. Eklenen güç düğmesine birkaç saniye basılı tuttuğunuzda ekranın parlaklığı azalıyor ve basmaya devam ederseniz cihaz kapanıyor.

Bu güncelleme Chrome OS tabletlerde dokunmatik ekran özelliklerini geliştirmek için eklendi. Ancak henüz yeniden başlatma düğmesi bulunmuyor. Google tarafından tasarlanan basit işletim sisteminin prensibini bozmadan eklenlenmesi gereken birçok seçenek daha bulunuyor. Chrome OS basitlikle kullanışlılık arasındaki çizgiyi bozmadan devam ederse, gelecekte insanlar tarafından tercih edilen bir işletim sistemi haline gelebilir.