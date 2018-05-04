Google Chrome'da otomatik olarak açılan videolara çözüm getirmeye çalışan Google, bir güncelleme daha yayınladı.

Chrome, internette gezinti yaparken kendi kendine açılan ve izlediğiniz / dinlediğiniz her ne varsa bir anda ortasına dalan videolar için geçtiğimiz haftalarda bir güncelleme yapmış, ancak bu güncelleme vadettiklerini yerine getirememişti.

Bununla birlikte konuya ciddi bir biçimde eğilmeye devam eden Google, bir güncelleme daha yayınladı. Bu kez internette otomatik olarak oynamaya başlayan videoların yarısına yakınının bertaraf edilebildiği belirtiliyor. Bunun gerekçesi olarak da Google, geçen zaman içerisinde kullanıcıların otomatik olarak başlayan videoların hangilerini durdurduğunu, hangilerini ise oynatmaya devam ettiğini analiz etmesi gösteriliyor.

Yapılan açıklama ve güdülen politika oldukça enteresan. Nitekim tarayıcıya koyulabilecek küçük bir buton veya ayar penceresiyle de soruna çözüm üretilebilirdi. Flash için Chrome'da bu tip bir ayar penceresi mevcut ama Flash'ın yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttuğu düşünülürse, bu konuda Chrome Web Store aracılığı ile iş görecek (Disable HTML5 Autoplay gibi) eklentilerin arasında gezinmek şu an için en mantıklı çözüm gibi duruyor.

Yine de Chrome'un bu konuda nasıl bir iş çıkardığını merak ediyorsanız, Chrome'un 66.0.3359 sürüm numaralı versiyonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.