Chrome'da İndirme Hızını Arttıran Özellik: Paralel İndirme

Google, Chrome 64'e eklediği yeni Paralel indirme özelliği ilk özellikle büyük dosyaların indirme hızlarını arttırmayı hedefliyor.

Çoğu Android kullanıcısı için Google Chrome bir numaralı tarayıcıdır. Google, bu gücünü kaybetmemek için mobil tarayıcısına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, yeni test etmeye başladığı özellik ile kullanıcılarını fazlası ile memnun edebilir.

Kısa zaman önce final sürümü yayınlanan Chrome 63, Android Oreo sürümü ile çalışan cihazlar için akıllı metin seçme özelliği getirmişti. Ayrıca tarayıcı içinde HDR video oynatma ve özel yükleme klasörü gibi bazı özelliklerin test edildiği de biliniyor.

Fakat Chrome 64 ve üzeri sürümlere sahip tüm kullanıcılara sunulan Paralel İndirme özelliği, kullanıcıları çok daha fazla heyecanlandırabilir. Zira özellik sayesinde Chrome, 2 saniyeden uzun süren indirmelerde 3 paralel görev oluşturarak indirme hızını arttırıyor.

Henüz Paralel İndirme özelliğinin indirme hızına ne kadar katkı sağlayacağı ve işlemleri ne kadar hızlandıracağı tam olarak bilinmiyor. Fakat özellikle büyük boyutlu dosyaların indirme hızında gözle görülür bir artış olması bekleniyor.

Eğer yeni Paralel İndirme özelliğini test etmek isterseniz, aşağıdaki satırı Chrome Beta’nn adres çubuğuna yapıştırarak özelliği aktif edebilirsiniz. Eğer test ederseniz, indirme hızında gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen farkları bizimle paylaşmayı unutmayın.

chrome://flags#chrome-parallel-download