Otomatik video oynatan sitelerin kullanıcıları rahatsız edebileceğini düşünen Google, Chrome'a web sitelerini sessize alma özelliği ekledi.

Bazı internet siteleri, sitelerde gömülü olan videoları ya da canlı yayınları otomatik olarak oynatır. Bu durum, dinlediğiniz müziğin ya da sessiz sedasız internette gezinme keyfinizin bölünmesine neden olur. Neyse ki dünyanın bir numaralı internet tarayıcısı olan Chrome’a gelen son güncelleme, bu sorunu neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Sekmeleri sessize alma özelliği pek çok tarayıcıda bulunuyor. Fakat Google, bu özelliği bir adım öteye taşıyarak Chrome’a siteyi sessize alma özelliği getirdi. Artık herhangi bir web sitesinin otomatik olarak oynattığı videoların gürültü yapmasını istemiyorsanız, tek yapmanız gereken sitenin açık olduğu sekmeye sağ tıklamak ve ‘sitenin sesini kapat’ seçeneğine tıklamak.

Bir sekmeyi sessize aldığınızda bu sekme, siteden bağımsız bir şekilde sessize alınırdı. Dolayısı ile internet sitesini farklı bir sekmede açtığınızda sesler yeniden oynatılırdı. Fakat siteyi sessize alma özelliği doğrudan internet sitesini sessize alıyor. Dolayısı ile sesi kapatılan internet sitesini gizli modda dahi açsanız sessiz kalmaya devam ediyor.

Yukarıda da belirttiğim gibi bu özellik siteyi tamamen sessiz hale getirir. Eğer sessize aldığınız bir sitede video ya da müzik dinlemek isterseniz aynı yöntem ile sitenin seslerini açmanız gerekir.