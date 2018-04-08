Chrome'un 10. Yıl Dönümünde 'Material Design 2 Tanıtılabilir

Google Chrome, çıkışının 10. yıl dönümü olan Eylül ayında büyük bir tasarım güncellemesi alabilir. Bu güncellemeyle ilgili bazı detaylar şimdiden ortaya çıkmış durumda.

İlk olarak Şubat ayında ortaya çıkan 'Material Design 2', Google Chrome'un 10. yıl dönümü olan Eylül 2018'de kullanıma sunulabilir. Google'ın neredeyse tüm site ve uygulamalarında kullanılan materyal tasarım anlayışının ikinci aşaması, Chrome için üst düzey dokunmatik ekran optimizasyonu sunacak.

XDA Developers tarafından Chromium Gerrit'te keşfedilen 'Material Design 2' ile ilgili bilgiler, sonradan dokunmatik optimizasyonlu arayüz değişiklikleri olarak değiştirildi.

Google Chrome'un sekme sisteminde bazı değişiklikler olduğunu gördüğümüz bu güncelleme notlarına göre Google, sekme genişliklerini artırarak dokunmatik ekranlar için daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş kapatma butonunun da yer aldığı notlar, açıkçası çok da yeni özellikler sunmuyor. Canary veya Chromium'un son sürümlerinde chrome://flags/#top-chrome-md adresine giderek "Touchable" seçeneğini seçtiğinizde bu güncellemeye erişebiliyorsunuz.

"Dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş Chrome'un önizlemesi"

Ekrandaki birçok şeyi biraz daha büyüterek, daha kolay bir dokunmatik ekran deneyimi sunmayı hedefleyen Chrome'da, aynı zamanda adres çubuğu da biraz yuvarlatılmış ve yeni sekme düğmesi daha belirgin hâle getirilmiş.

"Eski ve yeni Chrome arayüzü"

Bu tasarım güncellemesi, materyal tasarım anlayışının 2. aşaması olarak görülse de henüz tam olarak bu anlama gelmiyor. Material Design 2'nin henüz geliştirilme sürecinde olduğunu belirten XDA Developers, Chrome'un 10. yıl dönümünde gelecek olan tasarım güncellemesinin bu şekilde olmayacağını belirtti. Ancak bu görüşlerin hepsi birer varsayımdan ibaret, nihai sonucu Eylül ayında göreceğiz.

Chrome OS tabletler için ciddi önem taşıyan dokunmatik ekran optimizasyonu, yerinde bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Chrome'un yeni tasarımını nasıl buldunuz?