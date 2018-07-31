Google Chhrome, 68 numaralı sürümüyle sistemde kullandığı RAM miktarını ciddi oranda azaltacak bir özellikle karşımıza çıkıyor.

Tarayıcıların kendini geliştirdikçe RAM kullanımını artırdıkları ve sistem kaynaklarınızı sömürdükleri bir gerçek. Page Lifecycle (Sayfa Yaşam Döngüsü) adı verilen yeni Chrome özelliği ile sayfaların bellek kullanımı azaltılacak.

Sistem basitçe şöyle işliyor: Diyelim birden fazla tab açtınız ve tek tab üzerinde uzun süredir devam ediyorsunuz. Chrome, sizin uzun süredir kullanmadığınız tablardaki sayfaları geçici süreliğine durduruyor. Siz o taba yeniden geçtiğinizde ise otomatik olarak yenileniyor.

Daha önce JavaScript motorunu güncelleyerek ve sistem kaynaklarını daha az kullanacak değişikliklerle RAM sorununa çözüm üretilmeye çalışılmıştı. Bu kez Google Chrome, daha öncekinden çok daha efektif bir çözümle karşımızda olduğu iddiasında.