Çin Hükümeti tarafından yasaklı olan Google, Çin'de kullanılması için arama motorunu sansürleyerek yeni bir versiyon çıkarttı. Onaylanması beklenen yeni versiyonda; demokrasi ve insan hakları gibi kelimelere erişim engellendi.

Çin’de kullanımı yasak olan Google, 2017 baharından bu yana Çin’e uygun sansürlenmiş “Dragonfly” versiyonunun lansmanını planlıyor. Çin’e özel tasarlanan sürümde, Çin’in yasakladığı siteler, insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protestolarla ilgili terimler kara listeye alınarak erişime engellenecek.

Çin için Google tarafından oluşturulan yeni uygulama ülkenin sıkı sansür yasalarına uyarak, Xi Jinping’in Komünist Parti rejiminin elverişsiz bulduğu içeriğe erişimi engelliyor. Çin’in arama motorou Firewall tarafından engellenmiş web site listesi otomatik olarak Google’ın yeni versiyonuna eklendi ve otomatik filtrelemeye alındı. Bu yeni arama uygulaması ayrıca hassas sorguları kara listeye alarak kullanıcılar belirli kelimeleri veya kelime öbeklerini girdiğinde hiçbir sonuç gösterilmeyecek.

Google CEO’su Sundar Pichai, üst düzey Çin hükümet yetkilisiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından proje hız kazandı. Google programcıları ve mühendis ekipleri aynı zamanda Maotai ve Longfei adlı özel Android uygulaması ve farklı bir sürüm geliştirdiklerini açıkladı. İlginç olan nokta şu ki Çin hükümeti uygulamanın son sürümünü daha önce incelemiş olmasına rağmen, onay için altı ila dokuz aylık bir süre olacağı belirtiliyor. Google, yetkililerden onay alabilirse -Çin’in nüfusunu baz alırsak- çok büyük bir kitleye erişim sağlamış olacak.