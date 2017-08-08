Google, Cinsel İçerikli Bir Manifesto Yazan Mühendisini Kovdu!

Google'da kısa süre önce gündeme bomba gibi düşen kadınları aşağılayan cinsel içerikli manifesto yazısının sahibi, şirketten uzaklaştırıldı.

Google, Pazartesi günü şirketin içinde yaratılan polemiğe son noktayı koydu. 2013’ten beri Google’da mühendislik yapan James Damore’un yayınladığı bir yazıda cinsiyetçi açıklamalar yapmasının üzerine gerek şirket çalışanlarının gerekse de basının olayı sıcak tutmasına Google seyirci kalmadı.

Bizzat Google CEO’su Sundar Pichai’den gelen özel bir e-postayla açıklanan ifadelerde Damore’un yazısının şirket kurallarına aykırı olduğu ve yazısında bahsettiği cinsiyetçi ifadelerle çizgiyi aştığını belirtildi.

Google’daki işine son verilen Damore, kısa süre önce e-posta grubundaki tüm Google çalışanlarına buram buram cinsiyetçilik kokan manifesto yazısını yayınlamıştı. Yazısında kadınların doğası gereği teknoloji gibi alanlarda ve yöneticilik pozisyonlarında bulunmaması gerektiğini belirten Damore, aynı zamanda kadınların bu sektörde çalışırken erkeklere nazaran daha az maaş almaları gerektiğini söylemişti.

Bu açıklamaların üzerine birçok Google çalışanı bu yazıya tepki gösterirken bazı Google çalışanları bu yazıyı bizzat basına sızdırarak olayın daha da büyümesini sağladı.

Bu açıklamaların ardından “Konumuz Kelimeler” başlıklı bir e-posta yayınlayan Sundar Pichai, çalışanların kendini ifade etme hakkını her zaman desteklediğini, ancak notun çok ileri gittiğini söyledi. Pichai, “Bu not, insanları cinsiyetine göre yargılamakta ve hissetmekte olan meslektaşlarımızı açık bir şekilde etkiledi” dedi.

Cinsiyetçi manifestoyu yazan James Damore, The New York Times’a gönderdiği bir e-postada kovulduğu doğruladı. Şirketin ideolojilere ve hoşgörüsüzlüğe karşı “dürüst bir tartışma” yapmasını umduğu için bu yazıyı yazdığını belirten Damore, kendi endişelerini ve ifadelerini gündeme getirme hakkında sahip olduğunu da açıkladı.