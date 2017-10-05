Bu Kamerada Lensten Fazlası Var, Bu Kamerada Yapay Zeka Var!

...ve yapay zekaya ölü piksel işlemez. Google dün akşam adeta şov yaptı. Pixel 2 cihazlarıyla beraber, harici kamera donanımı Clips’i görücüye çıkardı. Cihaz, yazılım ve donanımın mükemmel birlikteliğini simgeliyor.

Bir dijital kameranın neye benzediğini bilirsiniz. Bir gövde üzerindeki objektif ve sensörler, gördüğünüz şeyi istediğiniz özellikte çekmek için tonlarca düğme. Google’ın yeni fotoğraf makinesi Clips ise sadece bir lens, bir düğme ve ekransız geliyor. Ancak içinde yapay zeka var. Bu kamera sürekli öğreniyor ve kendini geliştiriyor.

Güzel bir aile yemeğindesiniz ya da arkadaşlarınızla bir yerlere gittiniz. Google Clips’inizi bir yere sabitleyin ve o sizi yormadan bütün güzel anlarınızın fotoğrafını kaydetsin. Google'ın bu ürünle hangi hedef kitleye seslendiğini de birazdan daha iyi anlayacaksınız. Firma yeni ürünlerinin hepsinde yapay zeka yazılımlarına fazlasıyla görev yüklemiş durumda.

Elbette kişisel gizlilik endişesi hat safhaya çıkıyor. Google’ın Clips’i daha iyi bir şekilde pazarlaması için kesinlikle bu endişeleri yok etmesi gerek. Cebinizde, çantanızda ve hatta cüzdanınızda bile rahatça taşıyabildiğiniz harici bir kamera düşüncesi sizi korkutabilir, anlıyoruz. İşin bu boyutu çok farklı başlıklar altında inceleneceğinden gelin biz asıl konuya devam edelim.

Instagram’ın eski logosu, fiziksel bir nesne olup hayatımıza girdi:

Kullanımı ise çok basit: Objektifi döndürerek cihazı açıyorsunuz ve uygun bir yere koyup unutuyorsunuz. Clips 130 derecelik bir açıyla gördüğü her şeyi kaydedebiliyor. Ancak bunu yapmak ve fazladan hafıza tüketmemek için yapay zekanın desteğini alıyor. Zamanla sizin ve yakınlarınızın yüzlerini öğreniyor ve yabancı insanların fotoğraflarını çekmemeye başlıyor. Hatta evcil hayvanınız varsa onu da diğer hayvanlardan ayırt ediyor.

Bir kamerayı denklanşörüne basmadan ya da arkasına geçmeden rahatça kullanabilmek oldukça tuhaf. Telefonunuzdaki bir uygulamadan bütün görüntülerinize ulaşabiliyor ve bunlardan istediklerinizi Google Fotoğraflar özelliği ile bulut sistemine yedekliyorsunuz. Kaydedilen videolarınızdan da GIF’ler, kısa filmler yapabilirsiniz.

Elbette kamera üzerinde bulunan tek düğme olan deklanşörü, telefonunuzdan da kotrol edip uzaktan fotoğraf ya da video çekebiliyorsunuz. Video demişken, cihazın üzerinde bir mikrofon olmadığını belirtelim.

Cihaz açık olduğunda üzerindeki beyaz LED lambası yanıp sönüyor. Bu yüzden istediğiniz anlarda onu kapalı tutarak gizlilik endişesi yaşamanıza da gerek kalmıyor. Diğer yandan, kameranın sizi izleyip izlemediğin, anlamanız çok kolay: Mobil veri ya da Wi-Fi bağlantınızdan eriştiğiniz internetin ne kadar veri tükettiğine bakmanız yeter.

Peki Google, Clips’le arşa çıkacak güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için ne yapıyor?

Google Fotoğraflar senkronizasyonu Clips için doğrudan çalışmıyor. Yani cihaz çektiği görüntüleri doğrudan internete aktaramıyor. Bu işlemi yukarıda da bahsettiğimiz gibi kendi elinizde yapmanız gerekiyor.

Tüm yüz tanıma işlemleri cihaz internete bağlı olmadığı için cihazın kendi işlem gücüyle gerçekleştiriliyor. Ayrıca kamera yalnızca sizin eşleştirdiğiniz cihazlarda çalışıyor ve siz mobil uygulamadan fotoğrafları görüntülemeye çalışmadıkça onları hiçbir cihaza -sizinki dahil- aktarmıyor.

Google Clips’in Teknik Özellikleri Neler?

12 MP sensör, 130 derece görüş açısı

3 saat kesintisiz çalışma

16 GB hafıza

iOS ve Android desteği

Makine öğrenimi

Yapay zeka

Yüz tanıma

Google Clips’in başlangıçta yalnızca Pixel cihazları, iPhone’lar ve Samsung’un Galaxy S7 ve S8 modelleri ile eşleşebileceğini ve bu desteğin, yazılım güncellemeleriyle genişletileceğini belirtelim.