Google Clips Neden Başarısız Oldu?

Google'ın yaklaşık iki ay önce satışa sunduğu 'Google Clips' beklenen başarıyı elde edemedi ve bunun geçerli birçok sebebi var.

Google Clips, basit anlamıyla yüzleri yakalamaya ve fotoğraflamaya odaklı bir kamera ve bunu yapmak için yapay zekadan faydalanıyor. Satışa çıktığı andan itibaren özellikle gizlilik konusunda büyük şüphe uyandıran kamera, kritik anları yakalayıp fotoğraflamak için sensörleri ve yapay zekayı kullanıyor. Kamera birçok konuda başarısız bulundu ve bu da 'yapay zekanın henüz fotoğrafçılık yapmaya hazır olmadığı' anlamına geliyor.

Kamerayı deneme şansı bulan kullanıcılar, gerçekten 'kritik' olan anların yakalanması konusunda yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Cihaz genel olarak yalnızca yüzlere ya da basit hareketlere odaklanabiliyor ve bir video ya da fotoğraf üreticisi olmaktan çok uzak. Yanlışlıkla çekilmiş başarısız fotoğraflara benzeyen görseller, kullanıcıları memnun etmiyor.

Cihazın boyutu oldukça küçük ve üzerinde bir deklanşör, Google logosu ve şarj girişi var. Şarj konusunda da problemli bulunan cihaz, kısa sürede yeniden şarj edilme ihtiyacı duyuyor ve açık bırakılıp anları yakalaması gereken bir kamera için bu oldukça kötü bir özellik. Işık, görüntü kalitesi, deklanşör hızı ya da diyafram değeri gibi teknik konularda başarılı olsa da, tüm bunlar başarılı fotoğraflar elde etmek için yeterli değil.

Açık bırakıldığı anlarda 'en iyi anları' yakalaması beklenen kamera, yoğun olarak önemsiz ve görsel olarak da kötü anları kayıt altına alıyor. Yapay zekanın hızlı gelişimi ve kullanım alanlarının artması gerçeğini göz önüne alırsak, gelecekte başarı ihtimali olsa da, henüz iyi bir fotoğrafçı olmak için yeterince gelişmediği kesin. Google'ın benzer ve daha gelişmiş bir cihaz sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor ancak Google Clips'in büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek mümkün.