Google, Cloud'a Blockchain'e Benzer Bir Uygulama Getirecek

2012 ve 2017 yılları arasında, bazı insanlar Blockchain'i ve onunla neler yapabileceklerini öğrendiklerinde, Google, blockchain şirketlerini satın aldı ve bu sitelere milyonlarca dolar yatırım yaptı.

Cloud Nedir?

Google Cloud kullanmak, bir depolama birimi kiralamak gibidir. Belirli bir miktardaki alan karşılığında belirli bir miktar para öder ve kullanılmayan alanların yerinde yeni verileri depolayabilirsiniz. Google Cloud'da önemli verilerinizi korumak için bir asma kilit yerine de bir şifre kullanırsınız. Ancak bu durumda hırsız depolama birimi bu şifreleri her şekilde kırabilir veya verilerinize erişmek için bulut depolamanıza bir bilgisayar korsanı girebilir.

Blockchain ise böyle bir durumu imkansız hale getirirdi. Başta şirketler blockchain tabanlı bulut depolamaya, önyargılı yaklaşsa da kısa sürede bu fikir, verilerinizin mevcut hesabınızın 'merkezinden uzak' olmanızı sağladığı için Google dışındaki şirketlere de epey mantıklı geldi. Verilerinizi bir depolama alanına sığdırmak yerine, her bir veriyi farklı bir depoda saklayabiliyordunuz. Hesabınızı daha güvenli bir hale getirmek için çoğaltabilir ve farklı hesaplarda da saklayabilirdiniz.

Google ise bu sistem üzerinde, diğer rakip rakiplerinden de para kazanmanın bir yolunu buldu. Bloomberg'te paylaşılan bir habere göre, Google Cloud 'white-label versiyonunu' da yayınlamayı planlıyordu. Bu durum, rakip üçüncü şirketlerin müşterilere Google'ın sağladığı aynı sistemi sunabildiğini, ancak kendi sunucularından ve kendi markalarıyla da yönetebileceklerini gösteriyordu. Bu ise bu gibi bir şeyi yapabilmek için Google'a ödeme yapması gerektiği anlamına geliyordu.

Elbette, Google bulut depolama sistemi için blockchain'i düşünen tek şirket değil. Google, yeni sistemi için henüz bir yayın tarihi paylaşmadı; bu vesile ile rakip tüm firmalardan önce bu sistemi paylaşabilecekti. Ancak, hizmet kullanıma sunulduğunda Google’ın bu alanda tek şirket olacağını düşünmek de bir hayli zor. Nihayetinde bu blockchain tabanlı sistemi diğer rakip şirketler de çok kolay bir şekilde kullanabilir ve Google'a benzer bir sistem sunabilir.