Google Compute Engine, Artık 64 CPU ve 416GB RAM Sunuyor!

Google, Amazon Web Servisleri ile daha güçlü bir şekilde mücadele etmek için Cloud Engine'ın gücünü ikiye katlama kararı aldı.

Google, geliştiricilerin Compute Engine hizmetinde kullanabileceği işlemci çekirdeklerini ikiye katlıyor. Artık tek bir sanal cihaz, 64 işlemci ile çalışabilecek. Bu muazzam cihazlar Google'ın standart yapılandırmalarının tamamında beta olarak kullanılabilecek. Özel makinelerde gelişmelerden nasibini alacak.

Google Compute Engine'da 64 çekirdek kullanmayı seçerseniz, aynı zamanda 416 GB RAM'e de erişeceksiniz. Yani sadece iki kat fazla işlemciden değil, iki kat fazla bellek ve bant genişliğinden de yararlanabileceksiniz.

Uygulamalarınızı bu mimaride çalıştırdığınızda, saat başına 3.7888 dolar geri kazanacaksınız (daha uzun süreli kullanımlar sayesinde sürekli indirimlerden yararlanabilirsiniz).

Şirket yöneticisi Urs Hoelzle, bugün Cloud Next tarafından düzenlenen "Keynote" toplantısında, "Bununla da yetinmeyeceğiz, yılın sonlarına doğru geliştiricileri daha fazla çekirdek ve terabyte genişliğinde belleklerle buluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak şunu da belirtmekte fayda görüyoruz: AWS'nin EC2 servisi zaten 128 çekirdekli makineler ve 2095.944 GB'a kadar bellek boyutu sunuyor. AWS'deki bu makinelerin fiyatlandırması 13.388 dolar.