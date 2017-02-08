CSI, Bones, Criminal Minds gibi televizyon serilerindeki bilgisayar cambazlarının gösterdiğinin aksine, suçluların düşük çözünürlüklü fotoğraflarını netleştirmek o kadar kolay değil. Fakat Google'ın beyin takımı, günümüzdeki yöntemlerden farklı bir uygulamayla yepyeni bir yöntem geliştirdi.

TV dizilerinde (CSI, Law And Order, Criminal Minds vb.) ve sinema filmlerinde sıkça tanık olduğumuz bir manzaradır: Bir güvenlik kamerası suçlunun görüntülerini kaydeder, ancak görüntü suçlunun kim olduğunu anlamak için çok bulanık hale getirilmiştir. Ardından film boyunca kendisiyle alay edilen bilgisayar uzmanı (genellikle hacker özellikleri de taşır) klavyesindeki birkaç tuşa basar ve saniyeler içinde birkaç piksellik görüntü, suçlunun görkemli bir ayrıntısını yansıtır.

Hepimiz "Ah, hadi ama!" derken gözlerimizi yuvarlarız. Ne var ki bu alışkanlıktan vazgeçmemiz gerekebilir, çünkü Google, Hollywood sihirini gerçeğe dönüştürmenin bir yolunu buldu.

ArsTechnica'ya göre Google'ın Derin Öğrenme Projesindeki araştırmalar, 8 x 8 pikselden oluşan görüntüleri "keskinleştirmeye" çalışan yazılımlar geliştirdi.

Google Brain'in uygulaması esas piksel bloğunu gerçekten artırabilir. Ancak farklı bir yöntemi tercih ediyor: Eğer kameranın çektiği görüntü kameranın çözünürlüğüne bağlı olarak yetersizse, yazılımın amacı asıl görüntünün nasıl olduğunu tahmin etmek ve uygun profili çıkarmak oluyor. Bunun için de bilgisayarın yapay zekası ve yardımcı yazılımlar kullanılıyor.

Google Brain isimli yazılım, bunu iki aşamalı sinir ağı eğitimiyle gerçekleştiriyor. İlk aşamada çaprazlama işlemi gerçekleştiren bir "koşullama ağı", bahsi geçen görselin 8 x 8 piksellik fotoğraflara benzeyen ve sonradan küçültülen benzer görünümlü görüntülerin referanslarını, desenlerini ve renklerini kontrol ediyor.

İkinci aşamaya ise "öncü ağ" adı verilmiş. Düşük çözünürlüklü fotoğrafları doldurmak için yüksek çözünürlüklü fotoğraflardaki ayrıntılar kullanılıyor. Son olarak her iki sinir ağı sürecinden geçen görüntüler, asıl görüntünün en iyi halini oluşturmak üzere bir araya getiriyor. Google Brains yazılımı teknik olarak "yakınlaştırma ve geliştirme" sihri yapmıyor. Zira güncel işlemlerde ciddi hatalar gerçekleşebiliyor.