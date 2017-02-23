Korsan içerikli sitelere karşı savaş başlatan Google ve Bing, yakın zamanda söz konusu siteleri arama sonuçlarından çıkartacaklar.

Google, korsan sitelere karşı bu zamana kadar ki en ciddi yaptırımlarından bir tanesini hayata geçirmek üzere. Google’la birlikte Bing, korsan içeriklere sahip siteleri arama listelerinden çıkarmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google ve Bing sözcüleri, söz konusu uygulamayla birlikte hem internet kullanıcılarını bu sitelerdeki potansiyel tehditlere karşı korumayı hedeflediklerini hem de içerik sahiplerinin haklarının koruma altına alınacağını belirttiler. Yeni uygulamanın önümüzdeki yaz aylarından devreye alınması bekleniyor.

Bu durumun özellikle de torrent sitelerinin büyük vurgun yemesine yol açacağı düşünülüyor. Eğer ‘torrent’ kelimesinin arama sonuçlarında ilişkili sitelerle olan bağı ortadan kaldırılırsa (ki öyle de olacak gibi duruyor) hem ‘korsan sevici’ kullanıcılar hem de torrent siteleri, bu durumdan hiç hoşnut kalmayacaklardır.

Uygulama ilk olarak Birleşik Krallık’ta devreye alınacak. Pilot bölgeden elde edilecek verilere göre zaman içerisinde kullanım ağı genişleyecek.