Google'da Bir Garip Olay: Her Hafta 250 Bisiklet Kayboluyor

Google'ın Kalifornia, Mountain View'deki merkezinden her hafta yüzlerce bisiklet kayboluyor.

Dünyanın birçok büyük teknoloji şirketini içerisinde bulunduran ünlü Slikon Vadisi'nin içinde bulnan Mountain View, Google'ın da genel merkezi olarak biliniyor. Google, bu şehirdeki devasa kampüsünde çalışanların kullanması için "Gbike" adı verilen 1.100 tane bisiklet bulunduruyor. Ancak ünlü teknoloji devinin bisikletlerinin yüzlercesi her hafta kayboluyor.

Wall Street Journal'de yer alan habere göre Google'ın her hafta 100 ila 250 arasındaki bisikleti kayboluyor. Haberde belirtilene göre, bisikletlerin bazıları, okullarda, şehrin bazı yerlerinde bulunan çimlerde, derenin dibinde, bir barın çatısında bulundu. Hatta bir tanesi bir kozmetik markası için çekilen reklam filminde kullanıldı.

Kentte yaşayanlar, kendileri için uygun olduğunda, Belediye Başkanı Ken Rosenberg de dahil olmak üzere bir "Gbike"ı "ödünç almak" için kendilerini özgür hissettiklerini belirttiler. 68 yaşındaki oturan Sharon Veach isimli bir kentli yaptığı açıklamada durumu "dostça bir jest" olarak nitelendiriyor ve kendisinin de bazı geceler bisikleti kullandığını söylüyor. Veach, "Kullanmamızı istemiyorlar, ancak yaparsan sorun değil ... Bilirsin, bir günlüğüne ödünç aldım." ifadelerini kullanıyor.

Google, bisikletlere GPS yerleştirerek Gbike kayıp oranını yavaşlatmaya çalıştı ancak bazı bisikletlerin Meksika sınırına kadar gittiğini gördü. Şimdi ise dev şirket bisikletleri bir uygulama ile kilitlemeyi planlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce Google'ın bisikletleri kullanılmalı mı?