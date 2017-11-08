Bitcoin, Altını Google Aralamalarında da Geçti!

Bitcoin, Google da altından daha çok aranıyor ve altın alımları düşüşe geçti.

"Bitcoini satın al" sorgusu, dünyanın en büyük arama motorunda "Altın Satın Alma" sorgusundan daha fazla arandı. Google Trends’in grafiklerinde de göründüğü gibi bitcoinin arama motoru aramalarında da, borsada olduğu gibi yükselişte olduğunu söyleyebiliriz.

Google Trends verilerini dünyadan gelen haberlerle doğrulamak mümkün. Londra merkezli altın ve gümüş ticaret platformu olan BullionVault’un verilerine göre, Ekim ayında altına olan ilgi satıcılar tarafından %27lik alıcılar tarafından ise %10luk düşüş bildirdi.

Japonya da uygun bir ödeme şekli olarak kabul edilmesinin ardından Bitcoin, yavaş yavaş hisse senedi, değerli metaller ve hatta fiyat etiketlerine eklenmek için bir alternatif haline gelmeye başladı. Bitcoinin son zamanlardaki artışını Japon ve Güney Koreli yatırımcıların yüksek talebine bağlamak mümkün.

Peki, sizce ileride Bitcoin dünya genelinde kullanılan tek para birimi olma potansiyeline sahip mi?