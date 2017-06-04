Google’da Bulamayacağınız Özelliklere Sahip 13 Arama Motoru

Google dünyanın en büyük arama motorudur. Ancak orada bile eksik olan bazı şeyler var. İyi ki, bu boşluğu dolduran bazı arama motorları mevcut. İşte onlardan 13 tanesi.

“Google’da olmayıp da başka arama motorlarında olabilecek ne var ki?” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, Google dünyanın en önemli şirketlerinden ve hizmetlerinden biri. Hatta internet onun etrafında dönüyor desek yanlış olmaz. Fakat unutulmamalıdır ki; Google için bir Güneş benzetmesi yaparsak, çevresinde dönen irili ufaklı gezegenler de mevcuttur. Evet, Google en büyük arama motoru; ancak diğer arama motorları Google’da olmayan bazı özellikler sunabiliyorlar. İşte bunlardan 13 tanesi.

1- Ecosia

Ecosia, siz arama yaptıkça dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektedir. Gelirinin %80’ini Burkina Faso, Madagascar, Endonezya v.b. ülkelerde ağaç dikimi için bağışlamaktadır. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

2- Qwant

Qwant gizliliğinize ve güvenliğinize dikkat eden bir arama motoru. Ayrıca Google’a göre daha görsel bir platform. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

3- Peekier

Pekier, güvenlik ve gizlilik açısından önemli bir arama motoru. Kişisel bilgilerinizi kaydetmez ve ne aradığınızı açtığınız oturumlar arasında takip etmez. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

4- SearchTeam

SearchTeam, size takım olarak arama yapmanızı sağlayabilen bir arama motoru. Böylelikle çalıştığınız konu hakkında daha uygun sonuçları bulabiliyorsunuz. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

5- Yippy

Yippy aslında eski ve geleneksel bir arama motorundan ötesidir. Eski ismi Clusty olan bu motor, bir aramaları diğer motorlarla kontrol edip gruplayarak karşınıza çıkarıyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

6- Kiddle

Google çocuklar için mükemmel bir ürün değildir. Bu boşluğu gören Kiddle, çocuklar için bir arama motoru olarak piyasaya çıkmış. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

7- JustWatch

JustWatch’ın amacı, belli ki insanları birer TV manyağına dönüştürmek! Burası stream şeklinde dizi ve filmleri aratıp izeleyebileceğiniz bir platform. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

8- Giphy

İnternetin en eğlenceli parçalarından biri -kanımızca- GIF’ler. GIF’ler için ise en büyük kaynak Giphy’dir. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

9- iFind3D

3D yazıcı modellerinde Google hala geride. iFind3D, 3D modeller bulabileceğiniz bir hizmet. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

10- NASA Images

Eğer bir uzay tutkunuysanız, sizin arama motorunuz budur! NASA’nın tüm uzay arşivini açtığı bu arama motoruna, buradan ulaşabilirsiniz.

11- Libraries.io

Programcılar için yazılmış bir arama motoru olan Libraries.io; projeniz için istediğiniz kütüphane, modül ve framework’leri barındıran bir dev kaynak. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

12- SearchCode

Eğer bir programcıysanız, SearchCode tam size göre. Bulmak istediğiniz kodları arayabileceğiniz bir platform. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

13- Ludwig

Ludwig bir cümle bulma motoru. Çevirmek istediğiniz cümleyi değil, onun tahmin ettiğiniz en iyi çevirisini yazın. Site, buna benzer ifadeleri internetteki veritabanlarında arayacak ve en uygununu karşınıza getirecektir. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

