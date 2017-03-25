Google'da Çalışmak İsteyenlerde Aranan 5 Özellik!

Google'da sağlam bir iş alanı istiyorsanız bu sorulardan geçmeniz gerekiyor. Önünüzde geçmeniz gereken 5 önemli alan var. Başarılı olursanız, üst düzey bir Google çalışanı olabilirsiniz.

Google, iş dünyasında en çok kıskanılan iş yerlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Google’da çalışmak, Google’ın sunduğu alanlarla gerçekten muhteşem bir hal alıyor. Futbol sahalarından dinlenme odalarına kadar muhteşem bir çalışma alanı bulunan Google’ın iş dünyasında sevildiği bir gerçek. Şirketin bu muhteşem iş deneyimini merak ediyorsanız, Google’a stajyer olarak giren iki orta yaşlı insanın hikayesinin anlatıldığı The Internship(Genç Çıraklar) filmini izleyebilirsiniz.

Böylesine olumlu yönde ünlenmiş bir şirkete girmek pek kolay değil. Google bu tavizleri gösteriyor ancak Google’a girecek kişilerin de belirli soruları cevaplaması için mülakata girmesi gerekiyor. Sujay Meheswari isimli bir blog yazarı, Ağustos 2015 yılında bir arkadaşının Google işe alımdan sorumlu görevlisinden aldığı e-postayı aldığını ve bu durumda çok şaşırdığını yazmış.

Meheswari, Google’ın işe alım uzmanının arkadaşına yolladığı e-postada önerilerin yer aldığını belirtiyor. Google, 'sen yapamazsın' diyerek gönderen bir firma değil, o kişiyi kazanmaya çalışarak şirketine uygun bir çalışan olmasını istiyor. Bunu başarmak için de elinden geleni yapıyor. Sonuçta iş adayı Google’ın standartlarını yakalayabilirse, Google da kazanmış olacak.

Google, iş adayı için bakacağı web sayfaları, göz gezdireceği makale önerilerinin yer aldığı bir e-posta göndermiş. Çocuk mülakata girdiği zaman ne tarz sorularla karşılaşacağını bunlara çalışarak çözümleyebiliyor. Google’ın her işe alımda benzer e-postalar göndermesi beklenemez, burada iş adayının çalışma alanına göre değişiyor. Ancak, Google’ın gönderdiği e-postada yer alan Google’a girmek için yapılması gerekenleri sizler için özetlemeye çalışacağım;

Bu e-posta Ürün Yönetimi Pozisyonu(PM) için gönderilmiştir.

Bu pozisyonda çalışmak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken birkaç husus var. Bu kişiler, ürünlerin genel müdürleri olarak hareket ederler. İşlevsel ekiplerde liderlik yaparak, Google’ın yeni uygulamalarının oluşmasını sağlarlar.

Bir Ürün Yönetim Pozisyonu mülakatında beş bölüm bulunuyor.

Ürün Tasarımı

Google, kullanıcıları ön plana çıkartıyor. En iyi kullanıcı deneyimini sunmak için gayret eden Google, ilk başta empati yapmayı bilen insanlarla çalışmak ister. En küçük detaylara bile önem veren insanları tercih ederler, çünkü bilirsiniz ki günümüz teknoloji sektörü en ufak detayları bile atlamıyor. Bir tasarımcıya fikri anlatmak için her şeyi yapmanız gerekebilir. Ona doğru şekilde fikrinizi aktarmanız gerekiyor.

Bu alanda yer alan örnek sorulardan bazıları;

Google Haritalar’ı nasıl geliştirirdiniz?

Gmail depolama alanını nasıl azaltabilirsiniz?

Restoran aramasını nasıl geliştirebilirsiniz?

En sevdiğin Google ürünü ne? Bu ürünle ne yapmaktan hoşlanırsın?

Google için bir sonraki ölümcül vuruşu yapacak olsaydınız bu ne olurdu?

Google web arama spam ekibinin bir parçasısınız. Yinelenen arama web sitelerini nasıl tespit edebilirsiniz?

Analitik

Google’da çalıştığınızda A/B test sonuçlarını yorumlayabilmeli ve karar verebilmelisiniz. Bazen hızlıca SQL sorguları oluşturmanız gerekebilir. Verileri nasıl kontrol edebileceğinizi her zaman bilmeniz gerekiyor. Bu alanda yer alan bazı örnek sorular;

Gmail saniyede kaç sorguya ulaşıyor?

ABD’de her sene kaç iPhone satılıyor?

Google Glass “Kurumsal Sürümü” için PM olarak hangi metrikleri izlersiniz?

Ürünün başarılı olup olmadığını nasıl anlarsın?

Kültürel Uygunluk

Google liderleri bir sonraki göz kamaştırıcı fikri hayal ettikleri zaman, Google PM’ler çok bilgili kişiler olmalıdırlar. Normal bir şirkette çalışsalardı kendi şirketlerinin CEO’su olabilirlerdi, Google’da çalıştıklarına göre Google’ın rahatlığını görmüş olabiliyorlar. Bu alanda ilgili bazı örnek sorular;

Neden Google?

Neden PM?

Teknik

Google PM’lere bakarken, normal olarak teknik özelliklere de bakıyor. Başkalarına bir şeyleri anlatabilmek için o bilgilere sahip olunması gerektiği için teknik bilgi her zaman önemlidir. Bütün mülakat başarılı olsa dahi, mülakatın sonunda kıdemli bir üyesi teknik yeterliliğinizi kontrol edecektir. Bu konu ile ilgili örnek sorular;

Toplantı çakışmalarını tespit eden bir algoritma yazın.

Strateji

Google, diğer şirketlerin iş alanı olduğu için stratejik konumu çok önemli. Hali hazırda Youtube’dan para kazanan bütün insanların Google’dan para aldığını düşünürsek, şirket çalışanlarının stratejik bilgileri iyi bilmesi gerekir. Bu konuda örnek sorular;

Google’ın CEO’suysanız, Microsoft ile ilgili endişe duyar mısınız?

Google bir StubHub rakibini sunmalı mı? Yani spor, konser ve tiyatro biletleri satar mısınız?

Google’da çalışmak çok kolay değil ancak imkansız da değil. Yalnızca alanınızda en iyisi olmanız gerekiyor.