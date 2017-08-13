Google'da Daha Kolay Arama Yapmanın 9 Yolu

Google sandığınızdan daha gelişmiş bir arama motoru. Eğer doğru kullanırsanız bulamayacağınız bir şey yok. Google'da arama yaparken işinizi kolaylaştıracak 9 yolu sizin için listeledik.

Bildiğiniz gibi internet, yaşadığımız çağda neredeyse aradığınız her bilgiyi bulabileceğimiz bir teknoloji. Bunun için arama motorları ise biçilmiş kaftan. Ancak her gün kullandığımız "Google" gibi arama motorlarını kullanmanın, işimizi kolaylaştıracak bir sürü yöntemi var. Bu yazımızda sizin için bu yolları 9 maddede listeledik.

"Hangisiydi ya hatırlayamadım" derdine çare

İki benzer isimli ünlü arasında kaldınız. Aratacaksınız ama soyadı neydi hatırlamıyorsunuz. Ya da iki benzer isimli ürün arasında kaldınız. İstediğiniz ürünün neye benzediğini de biliyorsunuz ama fiyatını öğrenmek için Google'lamaya ihtiyacınız var. İşte tam size göre bir arama özelliği. Bulmak istediğiniz şeylerin arasına " | " sembolünü veya aralarına " or "yazarak iki seçeneği de bir arada aratabilir ve sizin için en mantıklı sonuca ulaşabilirsiniz.

Benzer anlamlıların da olduğu daha geniş arama sonuçları bulmak

Aradığınız bilgiyle alakalı daha geniş sonuçları da bulmak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Benzer anlamlılarını bulmak istediğiniz kelimenin önüne "~" sembolünü koymak. Bu sayede normal aramayla bulamayacağınız sonuçları da genişletmiş olursunuz. Bu sembol tüm aramanın başına da konulabilir ancak sonuçlar denizinde yüzmek istemiyorsanız belirli bir kelimenin başına koymak aradığınız sonuca sizi daha da yaklaştıracaktır.

Websitelerinin içinde aramak

Bir çok websitesi içerisinde, site içi arama yapmak için arama çubukları var. Ancak içerisinde böyle bir özellik sunmayan websiteleri için Google'ı kullanarak site içi arama yaptırabilirsiniz. Bunu yapmak için ise önce website adresini sonra da arasında boşluk bırakarak aramak istediğiniz kelimeyi yazmanız yeterli.

Eksik hatırlamanıza rağmen Google aradıklarınızı bulabilir

Aklınızda bir film var ancak filmin tam başlığını hatırlamıyorsunuz. Ya da bir şarkının sözlerini hatırlıyorsunuz ancak şarkının ismini ve sanatçısını hatırlamıyorsunuz. Aklınızdaki kısmı yazıp sonuna bir "*" işareti koyarsanız Google sizin için hatırlar. Çoğunlukla yazarken seçenekler çıksa da çıkan seçenekler sınırlı olduğu için daha geniş bir aramanın aklınızdaki şeyi bulmanız için faydalı olacağına eminiz.

Uzun bir kelime grubu arayacaksınız ancak aradaki kelimeleri hatırlamıyorsunuz

Aklınızda bir şiir var ama hepsini hatırlamıyorsunuz veya bir yazının başlığının sadece bir kısmını hatırlıyorsunuz. Tam size göre bir arama yöntemimiz var. Kelimeler grubundaki hatırladığınız kelimeleri yazıp, aradaki kayıp kelimeler yerine "Around (kayıp kelime sayısı)" şeklinde yazarak, aradığınız sonucu bulmak artık daha kolay.

Belirli yıllar arasındaki sonuçları bulmak

Araştırma yapıyorsunuz ve sadece belirli yıllar arasındaki, spesifik bilgilere ihtiyacınız var. Bu konuda da size çok yardımcı olabilecek bir arama yöntemi var. Aradığınız bilginin yanına "(Herhangi bir yıl)...(herhangi bir yıl) " şeklinde yıl aralığı vererek arama yaptığınızda Google sadece o yıl aralığındaki bilgileri önünüze çıkaracaktır.

Belirli bir başlık veya URL aramak

Belirli bir başlıktaki yazıları, alakasız sonuçlar olmadan aramak veya belirli bir sitenin URL'sini bulmak istiyorsunuz. Belirli bir başlık için"intitle: aramak istediğiniz kelime" yazmanız, belirli bir URL'yi bulmak için ise "inurl: aradığınız sitenin ismi" şeklinde aratmanız yeterli.

Benzer web sitelerini bulmak

Her hangi bir siteye benzer başka siteleri bulup onlarla karşılaştırmak istiyorsunuz. Veya belirli bir konudaki websitesini çok sevdiniz ve o konudaki başka websitelerini de arıyorsunuz. Yapmanız gereken şey, "related:(benzerlerini bulmak istediğiniz websitesinin URL'si)" olarak Google'da arama yapmak.

Bir cümlenin tamamının geçtiği şeyleri aratmak

Belirli bir cümlenin geçtiği bir haberi arıyorsunuz. Ancak benzer sonuçlardan dolayı aradığınız şeyi bulmakta zorluk yaşıyorsunuz. Yapmanız gereken şey ise aradığınız cümleyi tırnak işaretleri içerisinde yazmak. Bu sayede benzer sonuçların kalabalığından kurtulup aradığınız şeyi daha kolay bulabilirsiniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arama teknikleri işinize yaradı mı?