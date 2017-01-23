Google’da İşe Girmek İsteyenlerin Artık Cevaplamasına Gerek Kalmayan Çok Zor Sorular

Google, iş görüşmelerinde sorduğu bazı soruları çok zor olmalarından dolayı mülakatlarda sormaktan vazgeçti. O sorulardan bazılarına yer verdik.

Ortalama 12 yıl boyunca ilk ve orta öğretimde yüzlercesini cevaplarız, üniversiteye girebilmek için cevaplarız, üniversiteye gireriz yine cevaplarız fakat o soru sorulması işlemi hiçbir zaman bitmez. Üstelik Google, Apple, Tesla gibi şirketlere girmek istediğinizde KPSS sorularını özletecek sorular da cabası. Fakat Google, iş görüşmeleri esnasında çok zor oldukları gerekçesiyle bazı soruları mülakatlarda sormaktan vazgeçti. Biz de bu sorulardan bazılarını gösterelim istedik.

Rögar kapakları neden yuvarlaktır?

Cevap: Yuvarlak kapaklar, yuvarlak bir delikten içeri düşmezler.

Seattle’daki tüm camları sildirmek için ne kadar para ödemeniz gerekir?

Cevap: Bu sorunun bir cevabı yok. Google, kişinin kesin bir cevap vermesinden ziyade sorunları çözebilen bir yapıda olup olmadığını ölçüyor.

Bir korsan gemisinde kaptansınız ve ganimetin nasıl bölüneceğini oylamanız gerek. Eğer mürettebatınızın %50’sinden fazlası önerdiğiniz şekilde hazineyi paylaşırsa öleceksiniz. Peki hem hayatta kalıp hem de hazineyi istediğiniz gibi nasıl paylaşabilirsiniz?

Cevap: Hazinenin %51’ini mürettebat arasında paylaştırırsınız.