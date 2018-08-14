Google'da 'Rüyada Dolar Görmek' Aramaları Zirveye Çıktı

Google Trends'e göre 'Rüyada dolar görmek' terimi aramaları tarihinin en büyük yoğunluğunu yaşıyor. Dolar kurunun 7 TL'ye dayandığı bu günlerde ülke olarak rüyalarımızda bile döviz kurunu takip etmeye başladık diyebiliriz.

Dolar kurundaki ani yükseliş, ekonomimiz kadar psikolojimizi de bozmuş durumda. Öyle ki; artık rüyalarımız da bile dolar görür hale geldik. Google’ın herhangi bir terimin aranma popülerlerliğini gösterdiği servisi Google Trends’e göre ‘Rüyada dolar görmek’ terimi, Google aramaları tarihinde hiç olmadığı kadar artmış durumda.

Google Trends, terimlerin aranma popülerliğini göstermek için 0 ile 100 arasında bir puan skalasına sahip. 100 puan, terimin en çok arandığı dönemi gösterirken, 0 puan terim ile ilgili hiç veri olmadığı anlamına geliyor. Google Trends, ile herhangi bir terimin 2004 yılından bu yana aranma sıklığını inceleyebilirsiniz.

2004-2008 yılları arasında ‘Rüyada dolar görmek’ terimine ait çok nadir veri bulunuyor. 2008 yılından itibaren ise terimin aranma sıklığı gittikçe artıyor. Rüyada dolar görmek terimi 100 puanı, 11 Ağustos 2018 tarihinde aldı. Ancak terim, o günden bu yana 100 puanı üç kez daha zorladı. İnsanların rüyalarında bu kadar çok dolar görmesinin dolar kurunun artışı ile ilgili olduğunu tahmin etmek zor değil.

Google Trends ayrıca ‘Rüyada dolar görmek’ terimini en çok aratan şehirleri de ortaya çıkarıyor. Buna da 2004 yılından bu yana terimi en çok aratan şehir Mardin oldu. Son üç ayda ‘Rüyada dolar görmek’ terimini en çok aratan şehirler ise Gaziantep ve Van oldu. Terimi son bir hafta içinde en çok aratan şehir ise Erzurum.