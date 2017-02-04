Google'da Ülkere Göre En Fazla Aranan Otomobil Markaları

2016 yılında Google'da hangi ülke, hangi otomobil markasını en fazla aramış?

Otomobil sektörü korkunç derecede büyük ve her geçen gün de büyümeye devam eden bir sektör. Ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, otomobil sektörü de bu ilerlemeye bir şekilde ayak uydurarak varlığını daha da sağlam şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bunun son örneği olarak elektrikli otomobiller gösterilebilir.

Her geçen gün otomobil sahibi olan kişilerin sayısı artmakta. Aslında bu durumun gezegenimiz açısından pek iyi olduğu söylenemez. Fakat insanların otomobil sevgisi bitmek bilmiyor. İnternette otomobilleri arıyor, inceliyor, kıyaslıyor ve otomobiller ile alakalı daha pek çok şey yapıyoruz.

Peki internetin ciddi oranda yaygın olduğu günümüzde, insanlar Google'da en fazla hangi otomobilleri aramaktalar? Bu konuda Google'ın 2016 yılı verilerini kullanan Quickco, güzel bir veri haritası hazırlamış. Geçtiğimiz yıl ülkemizde en fazla aranan otomobil markası ise Renault olmuş.

(Görselin büyük haline buradan ulaşabilirsiniz)

Genel olarak bakıldığında en fazla aranan markaların sıralaması ise şu şekilde: