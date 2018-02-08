İnterneti denetlemesi için RTÜK’ü görevlendiren hükumet, gerek TBMM’nin içinden gerekse de halk ve sanatçılardan tepki almaya başladı.

Hükumetin internetin kontrol edilebilmesi için RTÜK’ü görevlendirmesi, muhalefetten de tepki çekmeye başladı. Uzun yıllar boyunca Google merkezinde yöneticilik yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, hükumetin bu torba yasası ile internet yayıncılığına sansür getirmek istediğini açıkladı. Yıldız, “İnternet okyanus gibidir, havuz medyasına dönüştürülemez. İnternet, 21. yüzyılın en etkili ve vazgeçilmez iletişim platformudur. Hükumeti 21. yüzyıla davet ediyoruz” diyerek, olaya tepki gösterdi.

"Sosyal Medya Kontrol Edilmek İsteniyor"

Basın toplantısı düzenleyen Yıldız, Türkiye’nin teknoloji üreten değil yasaklayan konuma geldiğini, ancak bu denetimin internet için imkansız olduğunu söyledi. Yıldız, “Bu mecrayı denetleyip kontrol altına almaya çalışmak, abesle iştigaldir. Bu yöntemle sosyal medya araçlarıyla yapılan bireysel yayınlar kontrol edilmek isteniyor. Yurt dışında yayın yapan TV’leri engellemek için de, çatılardaki uydu antenlerini mi toplayacaksınız?” şeklinde konuştu.

Söylemlerine devam eden Yıldız, “Bu şekilde devam edip Sudan, Libya, Suudi Arabistan gibi baskıcı ülkelerle aynı seviyeye düşeceğimize, bu ülkelere örnek olup demokrasi dersi vermeliyiz. Özgürlüklerin kısıtlanması nitelikli beyinlerin yurt dışına göçüne neden olur ve bu Türkiye’nin geleceğine darbe vurmaktır” dedi.

Yıldız’ın söylediği bu sözler, Türkiye’de farklı görüşe sahip milyonlarca insan tarafından da destek gördü. Bazı ünlü isimlerin de kişisel sosyal medya hesaplarından RTÜK’ü eleştiren davranışlarını görmeye başladık. Son olarak Hadise, RTÜK’ün internete de el atmaya başlamasına istinaden bir tweet paylaştı.

Peki, sizce RTÜK’ün internet ortamını denetlemesi gerekiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.