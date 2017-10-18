Google'da her zaman en doğru yazıyı yazmıyoruz. Bugün sizlere yapılan hatalar sonucu keşfedilen birbirinden eğlenceli 16 fotoğrafı listeledik.

Google’a birbirinden ilginç sorular sorulabiliyor. İnsan olduğumuz için hepimiz bazen harfleri yanlış yazabiliyoruz. Bu gibi durumlarda Google bizi “bunu mu demek istedin?” sorusuyla düzeltme yoluna gidiyor, ancak bazı sorgular o kadar güzel ki iyiki de yanlış yazmışım diyorsunuz. Bugün sizlere Google’da yanlışlıkla yazılmasına rağmen sanki “doğru” sonuçmuş gibi gözüken 16 fotoğrafı göstereceğiz.

1. Halbuki uzun saçlı anime karakterlerinin yer aldığı güzel bir çizgi diziye ulaşmak istemiştim. Neyse ki karşıma bu çıktı.

2. "Tesla car" yazmak yerine "Tesla cat" yazarsanız çok değişik şeyler görebilirsiniz.

3. Game of Thrones oyuncuları yerine bu oyunculara benzeyen kedilere ulaştım.

4. Kiloli kedi(cat) yazmak varken kilolu arabaya(car) yazarak ulaşılan sonuç.

5. Tom Hanks'i Tom Tanks olarak yazmanın sonuçları.

6. John Lennon gibi efsane bir karakteri John Lemon(Limon) diye yazarsak sonuçlarına katlanmamız gerekiyor.

7. Galaksinin Koruyucuları, Jurassic World gibi filmlerin başarılı oyuncusu Chris Prat'i Christ(İsa) Prat diye yazınca böyle ilginç bir sonuç çıkıyor.

8. Halbuki güzel güzel JavaScript kodlarını arıyorduk. O Jabba'yı yazmayacaktık.

9. Son Akşam Yemeği(The Last Supper) tablosunun yavru köpek(pupper) versiyonu ile karşı karşıyayız.

10. Hitler'in bu hallerini de mi görecektik demeyin, kendinizi Hotler'la başbaka bulabilirsiniz.

11. Dog Breeds(Köpek cinsleri) yerine dog bread(köpek ekmeği) yazınca ortaya çıkan garip sonuç.

12. Bizim pastayı bulduk arkadaşlar. Cupcake yazayım derken olur da eliniz Cpucake yazarsa ortaya çok hoş manzaralar çıkıyor.

13. Köpeğine eğitim vermek isteyen bir kardeşimizin "dog training" yerine "dog train" yazması sonucunda ortaya çıkan enterasan ama bir o kadar da güzel görüntü.

14. Emo'nun bir o fazla versiyonu: Emoo!

15. Ned Stark yazacağına Nerd(inek öğrenci) Stark yazınca böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz.

16. Stark Trek, muhteşem bir uyumu beraberinde getiriyor.