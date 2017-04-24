Google'dan 2017'nin Sonunda 'Canavarların Canavarı' Geliyor!

Google, kuantum bilgisayar alanında zirveyi belirleyebileceği iddia edilen muazzam bir mimariyi, 2017 sonunda gerçeklikle buluşturacak.

Google, geleneksel yongaların yeteneklerinin çok ötesinde işlem gücüne ve kuantum üstünlüğüne sahip bir mimariyi 2017 yılı sonuna kadar geliştirecek. Google araştırma ekibi, kuantum bilgisayar alanında zirve noktasını belirleyebilecek 50 kbit'lik bir yonga hazırlıyor.



2014'te Google'ın Quantum AI ekibi, yeni bir kuantum yongası üretmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Uzman John Martinis ve ekibi, bu görevi yerine getirmeleri için Google'a davet edildi. Aradan yaklaşık üç yıl geçti ve ekip sonuçlardan son derece memnun. Söz konusu mimari, yılın sonuna kadar resmen ortaya çıkacak.

Geleneksel kuantum yapıları arasında yeni bir kriter belirleyebilecek kuantum yongası, verileri ikili ve üçlü olarak işliyor. Google, kbitleri ve yongaları kontrol eden kablolama düzenleri geliştirmeyi ve daha sonra bunları birbirine entegre etmeyi başardı. Böylece çok geniş kablolama hatlarına ihtiyaç duyulmayacak ve asgari alanda azami performans elde edilebilecek. 50 qubit'lik işlem gücünün eşi benzeri yok. Hatta IBM'nin de aynı düzeyde bir yonga geliştirmeye çalıştığı biliniyor.