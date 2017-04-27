Google markası ile ortaya çıkan kablosuz kulaklıklar üretime geçecek kulaklıklardan değil. Google, bu kulaklıkları yalnızca kendi çalışanları için üretmiş.

Google, gerek yazılım gerekse de donanım alanında birçok sektörde faaliyet gösteriyor. İnternet olarak bildiğimiz kaynağın(deep web hariç) tamamının otoyolu olarak görev yapan Google, arama motoru olmasının dışında mobil telefonlar gibi donanımlar çıkararaktan, marka adını her alanda kullanmaya devam ediyor.

Bütün bu olaylar ışığında, geçtiğimiz gün Google için yeni bir cihaz ortaya çıktı. Müzik deneyimi sunması için Google logosu bulunan kablosuz kulaklıklar sızdırıldı, ancak Google’a pek yakışmayan özensizlik ve kalite ile gözüken kulaklıklar, birçok kullanıcıya “Google bunu yapmamıştır” dedirtmişti. Nitekim Google, bu kulaklıkları üretime sunmuyormuş. Yalnızca kendi çalışanları için kablosuz kulaklık dağıtan Google, kulaklıkları piyasaya sunmayacak. Kablosuz olarak göze çarpan kulaklığın bluetooth özelliği bulunuyor. Eğer bluetooth ile uğraşmak istemiyorsanız, AUX girişi ile kulaklığı kablolu hale getirebiliyorsunuz.

Son zamanlarda rastlanan USB Type-C bağlantısının bulunmadığı ve bunun yerine microUSB bağlantı ile şarj edilebilir olan kulaklıkta, 600 mAh’lik batarya bulunuyor.

Google tarafından beklenen özellikleri sunmayan kulaklık ilk çıktığında yerden yere vurulmuştu, ancak kulaklığın yalnızca çalışanlar için olduğunu öğrenmek herkesin yüreğine su serpti. Bu haberle birlikte kullanıcıların Google’dan kaliteli bir kulaklık beklediğini de görmüş olduk. Google Asistan’ın bulunduğu, telefon ve PC bağlantısı yapabildiğimiz işlevsel bir kulaklık, çok iyi olabilir.

Yine bu konu aracılığı ile Google’ın kullanıcılarını ne kadar önemsediğini gördük. Kulaklıklar çok kalitesi olmasa bile, şirketin bunu düşünmesi bile yeterli.