Android İşletim Sistemini, İstediğiniz Gibi Kişiselleştirin!

Google, Android işletim sistemini kişiselleştirmeniz için Android'in resmi web sayfasında yeni testini yayınladı. Testinizi yaparak, size uygun olacak uygulamaları bulabilirsiniz.

Bilişim devleri sürekli yeni atılımlar yapıyorlar. Son zamanlarda bilişim sektöründe hakimiyet iki şirketin eline geçti, bu iki şirket Google ve Facebook olarak gösterilebilir. Sürekli olarak yayınladıkları yeni özellikleri ile gündemi bir hayli meşgul ettikleri bir gerçek.

Google, resmi Android sayfasında yeni bir test yayınladı. Yayınladığı test ile her kullanıcı için özelleştirilmiş Android teması seçen Google, son derece detaylı soruların ardından kişiliğinize göre tema öneriyor. #myAndroid isimli test ile birçok tema arasından size uygun temayı seçebileceksiniz. Sorular arasında, “organik” veya “geometrik” gibi sorular yer alıyor. Seçtiğiniz özellikler, temanızı şekillendiren özellikler arasında. Teste katılmak için buraya tıklayarak Android'in resmi sayfasına gidebilirsiniz.

Test sonuçlandığında, 5 farklı uygulama önerisi yapıyor. Bu öneriler duvar kağıdı, ikon, launcher, widget ve klavye uygulaması öneriyor. Bu uygulamalarda üçüncü parti yazılımları, ancak bizzat Google tarafından önerildiği için güvenli bir şekilde kullanabiliriz sanırım.

Android’in tema yönünden eksikleri olduğunu biliyoruz. Google Play üzerinde çok fazla tema var ancak bu temalar telefonu hantallaştıran, üçüncü parti yazılımlar olduğu için kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor. Google, #myAndroid Taste testi ile Android üzerinde kullanıcıların daha kişisel deneyim yaşayabilmelerini sağlayacak.