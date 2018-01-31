Google, Android Go ile çalışan cihazlara özel olarak yeniden geliştirilmiş daha hafif bir Google Asistan sürümünü Play Store'da indirmelere açtı.

Google, daha düşük RAM kapasitesine sahip ve daha ‘zayıf’ donanımlı cihazların da iyi bir Android deneyimi sunması için geçtiğimiz yıl standart Android’in ‘lite’ versiyonu olan Android Go’yu tanıtmıştı. Yazılım devi, şimdi de Android Go cihazlar için Google Asistan’ın ‘lite’ versiyonunu Play Store’da indirmelere açtı.

Android Go için yeniden tasarlanan Google Asistan’ın, standart Google Asistan ile benzer şekilde çalışması beklenirken hatırlayıcı, akıllı ev aletleri kontrolü, bazı Google ve cihaz işlemleri gibi spesifik özellikler, daha düşük RAM tüketimi için var olmayacak. Ayrıca Google Asistan’ın ‘lite’ versiyonu en azından şu an için sadece İngilizce’yi destekliyor.

Yine de Google Asistan’ın Android Go için ‘işe yaramaz’ olduğunu söylemek haksızlık olacaktır. Hala Google Asistan ile arama başlatabilir, SMS gönderebilir, hava durumunu sorgulayabilirsiniz. Üstelik tüm bunları son derece zayıf donanımlara sahip bir cihaz ile sağlıyorsunuz.