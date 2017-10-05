Google, Pixel 2 Etkinliğinde Apple'a Sataşmadan Duramadı!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin tanıtım etkinliği sırasında uslu durmadı. Şirket, yakaladığı her fırsatta Apple'a göndermede bulundu.

Google, yeni amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ı dün akşam yaptığı lansman ile tanıttı. Akıllı telefon tanıtım etkinliklerinin en hoş kısımlarından biri, tanıtımı gerçekleştiren firmanın üstün olduğu özelliklerde rakiplerine yaptığı göndermelerdir.

Dün akşam gerçekleşen etkinlikte Google’ın ana hedefi Apple’dı. Teknoloji devi, etkinlik boyunca rakibine pek çok göndermede bulunsa da Google’ın telefonlardan sorumlu genel müdürü Mario Queiroz’un söylediği bir cümle, salonda fazladan kahkaha ve alkışa neden oldu.

Queiroz, konu iki farklı boyutta amiral gemisi tanıtmaya geldiğinde, ‘’İstediğiniz boyuttaki Pixel’i seçmekten çekinmeyin. Çünkü her ikisinde de muhteşem bir deneyim yaşayacaksınız. Daha iyi bir cihaz için daha büyüğünü almanıza gerek yok.’’ dedi.

Queiroz’un söylediği bu sözlerin Apple’a bir gönderme olduğu çok açıktı. Zira Apple’ın Plus modellerinde bulunan çift kamera, optik görüntü sabitleyici, portre modu gibi özellikler, küçük ekranlı iPhone modellerinde bulunmuyordu. Bu nedenle eğer daha iyi bir kamera deneyimi istiyorsanız daha fazla para ödemeniz gerekiyordu.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL ise bir biri ile tamamen aynı özelliklere sahip. Tek fark, boyut farkının getirdiği alan avantajı ile Pixel 2 XL’nin daha büyük bir bataryaya sahip olması. Ekran büyüdüğü için ortalama şarj ömrü iki cihazda da benzer olacaktır, bu nedenle XL’ın ‘daha iyi bir telefon’ olduğunu söylemek doğru olmaz.