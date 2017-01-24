Google'dan Apple'a Transfer Olan Robot ve Yapay Zeka Uzmanı Tekrar Yuvasına Döndü

Google'dan Apple'a geçerek 9 ay boyunca robot teknolojileri konusunda çalışmalar yürüten Yoky Matsuoka tekrar Google'da işine döndü.

Geleceğin teknolojileri olarak görülen robotlar ve yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapan aynı zamanda Google'ın bu anlamda araştırma ve geliştirme merkezi olan Google X'in kurucusu Yoky Matsuoka aynı zamanda Google'ın robot teknolojilerine yönelen şirketi Nest'te Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunuyordu ancak 2015'te görevinden ayrılmıştı.

Görevini bıraktıktan bir süre sonra Apple'da işe başlayan Matsuoka, Apple Watch'un sağlık teknolojileri konusunda çalışmalar yürütmüştü ancak geçtiğimiz yıl Aralık ayında görevini bıraktığını açıklamıştı. Apple'daki işini de bırakan Matsuoka iki yıllık aradan sonra Google'a geri döndü.

Daha önce Başkan Yardımcısı olduğu Nest şirketinde tekrar çalışmalarını sürdürecek olan Matsuoka bu sefer Baş Teknoloji Sorumlusu olarak şirketteki görevlerini sürdürecek. En büyük beklenti ise Matsuoka'nın Apple'daki sağlık teknolojileri alanındaki deneyimini Google'a taşıyabileceği yönünde.