Google, Almanya'da bulunan bir üniversitenin araştırmacılarıyla birlikte çığır açacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Geleceğin giyilebilir teknolojileri sadece sanal gerçeklik deneyimleri için üretilmiyor. Almanya’da bulunan Saarland Üniversitesi, Google ile işbirliği yaparak bir grup bilim insanı ile “akıllı dövme” üretimi için proje gerçekleştirdiler

Yaşlanmanın getirdiği en kaçınılmaz etki vücut lekeleri ve kırışıklıklardır. Bilim insanları ise bu proje ile bu leke ve kışıklıkların aktif bir biçimde kullanılması adına çalışma yürütmüşler. Vucüttaki belirli hareket noktalarını akıllı telefonlar dahil çeşitli donanımları kontrol edebilmek adına esnek ve geçici dövme özelliği taşıyan elektronik devrelerle donatmayı başarmışlar.

SkinMarks olarak adlandırılan dövmeler, telefon üzerindeki işlevlere erişmek için kullanıcıların belirli vücut hareketleri, parmaklarını dokunuşları, deriyi esnetme ve ya sıkıştırma aracılığıyla kullanmasına olanak sağlıyor. Dövme içine gömülü algılayıcılar, istenilen komutu hedef cihaza iletiyor.

Araştırmalar, ekibin vücudun altında yatan iskelet ve kas yapısının üzerindeki deri dokusuyla uyumundan kazanılan elastikiyet ve renk farklılıklarına bağlı olarak birçok komutu tanımlayabilen fonksiyonel bir sistem geliştirmesine olanak tanımış. Geçici etkileşim sağlayan dövmeler bu şekilde hayata geçmişler, fakat üzerinde yapılacak çalışmalarla daha portatif bir hale gelmesi ve daha fonsiyonel olması için üzerinde çalışılmasına devam ediliyor.

SkinMarks'ın, bir insanın saç kalınlığından daha ince olduğu söyleniyor. Piyasada bulunan geçici dövme kağıtları ile uyum içerisinde çalışan bu devrimsel nano devreler, standart dövme kağıtlarının üzerine yazdırılıyor.

Tüm işlemlerden sonra ortaya çıkan akıllı dövmeler, tıpkı çocukluğumuzda kullandığımız yapışkanlı dövmeler gibi uygulanıyor. Uygulanacak bölgeye yerleştirip biraz su ile nemlendirdikten sonra bileğinizde bulunan işlemciye bağlantıları yapılıyor ve sizi bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir insan görünümüne kavuşturuyor.

Akıllı telefonlarımızda bulunan müzik çaları kontrol etmek için hazırlanan bir dövme ise işaret parmağınızdan tüm listeyi, ses seviyesini ve şarkı geçişlerinizi kontrol etmenize izin veriyor. Ayrıca sosyal medya hesaplarınıza gelen bildirimleri, bildirim cinsine göre özelleştirilmiş ikon şeklinde dövmelerle vücudunuzdan takip etmeniz mümkün oluyor. Bu yeterli değilse, sevdiğiniz bir kişiyi onun için yaptığınız dövmeye dokunarak arayabiliyorsunusuz ya da o size ulaşmaya çalıştığında dövmeniz yanıp sönmeye başlayarak sizi uyarıyor. Hemen aşağıda Instagram'da paylaşılan bir örneği göreceksiniz:

Proje için ter döken araştırmacılar, bu teknolojinin yaygın kullanımı için beklenmedik bir şekilde çok ileri tarihleri hedefliyor. Kullanımı ve uygulamasının kolaylığı açısından sorunların tamamen ortadan kalkacağını söylemek mümkün. Yeterli kalıcı fonksiyonlar üretilirse, belki gelceğin iPhone’larını vücudumuzda dövme olarak taşıyacağız, kim bilir?