Google'ın en eğlenceli ve keyifli uygulamalarından olan Doodle, bu kez kabuk değiştirdi ve 360 derecelik bir video olarak karşımıza çıktı.

Bildiğiniz gibi Google, yılın belli günlerinde kullanıcılarını, günün anlam ve önemine özgü Doodle'lar ile karşılıyor. Hatta biz Türkiye'deki kullanıcıların da ilgisini fazlasıyla çeken, 10 Kasım, 23 Nisan gibi özel günlerde bizler için özel Doodle tasarımları da yapan Google, bu uygulamasını bir üst seviyeye taşıdı.

Bugün itibarı ile Fransız illüzyonist ve film yönetmeni Georges Méliès'in anısına, Google tarafından yeni bir doodle yayınlandı. Yayınlanan videoya hemen aşağıdan erişebilirsiniz:

Videoyu elbette ki bir sanal gerçeklik gözlüğü ile (HTC Vive, Oculus Rift veya basit Cardboard türevi bir cihaz) izlerseniz daha hoş bir deneyim elde edeceksiniz. Buna karşın, videonun sol üstünde yer alan butonla da video içerisinde interaktif bir gezinti yapabilirsiniz.

Açıkçası VR'a olan yeni yatırımlar, oyun projeleri derken Google'ın eğlence sektörüne ve interaktif sektöre daha fazla yatırım yapacağının işaretleri bunlar. Her ne kadar bu tip şirketler doğal olarak belirli bir 'iş modeli' ile yönetilseler de, biz şahsen Google'ı ve genel olarak politikalarını seviyoruz. Bu açıdan Google'dan bu tür hamlelerin devamının gelmesini istiyoruz. Eğer siz de Google'ın VR ile ilgili diğer çalışmalarına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak sayfalarına ulaşabilirsiniz.