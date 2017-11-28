Ortadan ikiye bölünebilen cihaz parçalar birbirinden bağımsız iken tablet modunda, bir araya geldiklerinde ise diz üstü bilgisayar modunda çalışıyor.

Google, radikal cihaz tasarımı yapan bir firma değildir aslında. Bununla birlikte teknolojinin dibine de vurmuştur. Her ne kadar Google’ın 2016 yılı Mayıs ayında ilginç ötesi çift ekranlı bir cihazın patentini aldığını keşfetmek sürpriz olsa da, Google’ın bu tip cihazların yapımı işine dal budak sarktığını görmek pek sürpriz olmayacak olsa gerek.

Konumuza gelecek olursak: Google’ın patentini aldığı yeni cihaz, ortadan ikiye ayrılan bir diz üstü bilgisayar. Ayrıldıında hem alt yarısı, hem de üst yarısı birbirinden bağımsız tablet cihaz gibi çalışmaya devam edebiliyor. Bir araya getirildiğinde ise bu iki tablet bir düz üst gibi işlev görebiliyor. Bu durumda üst bölüm, farklı fonksiyonların yanında aynı zamanda dokunmatik ekranlı klavye fonksiyonunu görmeye başlıyor.

Bu tip bir işi gerçekleştirmek oldukça komplike olsa gerek. Zira cihazın bağımsız parçalar şeklinde çalışabilmesi için her bir donanımdan iki parçaya ihtiyacı olacaktır. Yani iki adet işlemci, iki adet grafik kartı, ayrı RAM’ler, kullanıcı ara yüzü modülleri, sensörler, network donanımı ve güç modülleri. Tüm bunlar, cihazın bir çok cihazdan daha pahalı olma ihtimali bulunduğuna işaret ediyor.

Aynı zamanda Google’ın patent açıklamasında belirttiğine göre cihaz bir araya getirildiğinde, her iki kasa içerisindeki kaynakları ve işlemci gücünü paylaşarak, parçaların birbirinden ayrı oldukları esnadaki çalışma sisteminden daha güçlü ve sağlam bir cihaza dönüştüğü belirtiliyor.

Pratiğe aktarılır mı bilemiyoruz ama, en azından güzel bir fikir gibi görünüyor. Umarız Google bu projesini hayata aktarabilir.