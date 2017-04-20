Google, Chome tarayıcısına entegre edilmiş reklam engelleyicisi getirecek. Kullanıcıların Google reklamlarına daha çok ulaşması için yapılan hamle, rahatsız edici reklamları ortadan kaldıracak.

Aktif veya değil, dünyada milyonlarca site bulunuyor. Bir sitenin para kazanabilmek adına yapması gereken en temel işlemlerden birisi de sitenin belirli yerlerine reklam yerleştirmek. Genelde Google reklamlarını koyan siteler, Google reklamları dışında koydukları reklamlarla kullanıcıları çileden çıkarabiliyor. Durum böyle olunca kullanıcılar bıktıkları reklamlardan kurtulmak için AdBlocker gibi reklam önleyici programlar kullanmaya başlıyorlar.

Wall Street Journal’a göre Google, Chrome’a entegre edilmiş, yeni bir reklam engelleyici üzerinde çalışıyor. Bu durum son derece sevindirici gözüküyor zira istenmeyen gereksiz reklamlardan kurtulabiliyoruz. Yayınlanan raporda, Google Chome’un reklam engelleme programı bütün reklamları kaldırmayacak. Google reklamlarını bırakmayı hedefleyen Google, zaten reklam engelleme aracı kullanan bir kitleyi kendi üzerine çekerek kendi reklamlarını yayınlamayı hedefliyor.

Rapora göre, “kabul edilemez reklamlar” kaldırılacak. Bu reklamların ise, pop-up’lar, sesli video reklamları, otomatik oynatılan reklamlar ve geri sayım sayaçlarını kapsayacağı bildiriliyor. Açıklamak gerekirse Google bu hamlesi ile kullanıcıları rahatsız eden reklamları kaldırarak, “reklam” isminin üzerine yapışan kara lekeyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Chrome’a entegre reklam önleyicinin bu ay içerisinde hem masaüstü hem de mobil platformlar için çıkması bekleniyor. Sizin bu sistem hakkında düşünceleriniz nelerdir? Google doğru bir hamle mi yapmış yoksa kendini kollayarak kötü bir adım mı atmış? Yorumlarınızı bekliyoruz.