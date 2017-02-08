Dünyanın en büyük internet şirketlerinden Google, CrossCheck projesiyle birlikte Fransa'daki başkanlık seçimlerinde sahte haberleri engelleyecek.

Bildiğiniz gibi Facebook, geçtiğimiz günlerde yalan haberlerin yayılmasına destek olma ve önüne yeterince geçememe gibi suçlamalar nedeniyle Almanya hükümetiyle ters düşmüştü ve Almanya, Facebook'a herhangi bir önlem almadığı takdirde ciddi bir ceza vereceğini söylemişti.

Şimdi ise aynı durumu Fransa'da yaşamaktan korkan Facebook ve Google, Fransa'daki başkanlık seçimleri arefesinde sahte haberlere karşı CrossCheck özelliğini duyurdu. Google ve First Draft'ın yürüttüğü bu projede Facebook'tan BuzzFeed'e kadar onlarca internet kuruluşu yer alıyor ve sistem diğer haberlerle mevcut haberleri karşılaştırarak doğru olup olmadığı konusunda bir fikir yürütüyor.

Bu sistemin tam anlamıyla nasıl işleyeceği alternatif yol geliştirilmemesi adına açıkça Google ya da diğer şirketler tarafından belirtilmiyor ancak görünüşe göre bu sistemle birlikte birçok yayıncı kuruluş ve Google en azından Fransa'daki başkanlık seçimlerinde yalan haber suçlamalarına maruz kalmayacak.