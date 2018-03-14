Google'dan Gelen Yasak, Bitcoin'de Deprem Etkisi Yarattı!

Google'ın reklam yasağının ardından hızlı bir şekilde değer kaybeden Bitcoin, 8716.2 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Google, bugün yaptığı açıklama ile yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamları yasaklayacağını duyurdu. Buna göre Haziran ayından itibaren Google’da herhangi bir Bitcoin reklamı yayınlanamayacak.

Google’ın bu açıklaması, kripto para borsalarında şok etkisi yarattı. Değeri adeta dibe çakılan Bitcoin, sadece son 24 saat içinde %4.48 değer kaybetti ve değeri 8716.2 dolara düştü. Bitcoin’de yaşanan sert düşüş, kripto para yatırımcılarının bir anda hareketlenmesine neden oldu.

Bitcoin'le birlikte diğer popüler kripto para birimlerinden Ethereum ve Ripple da bu yasak haberiden nasiplerini aldılar. Her iki kripto para da dünden beri ortalama %4'lük bir değer kaybı yaşadılar.