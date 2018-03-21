Google'dan Guillermo Haro Doodle'ı

Google, ABDi Meksika, Arjantin, Peru, İzlanda, Yunanistan ve Endonezya gibi ülkelerde yayınladığı son ana sayfa Doodle'ına 1959'da Kraliyet Astronomi Topluluğuna seçilen ilk Meksikalı astronom olan Guillermo Haro'yu taşıdı.

Google, 21 Mart 1913'te Meksika doğan ve 1959 yılında Kraliyet Astronomi topluluğuna seçilen ilk Meksikalı astronom özelliğini taşıyan Guillermo Haro belirlik ülkelerdeki ana sayfalarının Doodle'larına taşıdı. Google'ın bu ismi Doodle'na taşıma sebebi ise yıldızlarda saklı bulunuyor. George Herbig ile gökyüzünü inceleyen Haro, bebek ve parlayan yıldızlardan gelen küçük ışık lekelerinin yüksek hızdaki jet dalgalarından üflenerek atılmasıyla oluşan nesneleri keşfettiler. Bu keşif sonrası cisimler 'Herbig–Haro cismi' olarak anılmaya başlandı.

Haro ayrıca, Orion takımyıldızındaki "parıltılı yıldızlar olarak tanımlanan parlak değişken yıldızların da keşfini gerçekleştirmişti. Bu yıldızlar parlaklığı zaman zaman dakikalar boyunca tahmin edilemez şekilde artırabiliyorlar.

Google tarafından Guillermo Haro ile ilgili kayda geçirilen blog yazısında; 1913'te Meksika'da doğduğu ve devrim sürecinde büyüyerek felsefe mezunu olduğu belirtiliyor. Bu dönem Haro'nun astronomi çalışmalarını henüz yapmadığı yıllar olarak biliniyor. Google yazının devamında Haro ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "“Haro'nun mirası, bilim öğrencilerine mesleki kariyerlerini desteklemek için kurduğu Ulusal Astrofizik, Optik ve Elektronik Enstitüsü aracılığıyla bu güne kadar dayanıyor. Enstitü, ayrıca, Sonora'nın Meksika eyaletinde adından da anlaşılacağı bir rasathane işletiyor.” Bu değerli bilim insanını saygıyla anıyoruz.