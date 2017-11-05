YouTube Çözünürlük Oranı 1080p'ye Çekildi

Yeni uygulamayla artık 1440p çözünürlük kullanılamayacak. Zira HDR videolarda 1440p'de yapılan seyirler, bütünüyle kullanışsız hale geliyor. Google ise oynatıcıda geliştirme yapmak yerine, 1440p çözünürlüğünü kullanıcıdan esirgeme yolunu tercih etti.

Google, YouTube mobil uygulamasının HDR videolar için çözünürlük seçeneklerinde bir değişiklik yaptı. Çözünürlük artık telefonunuzun ekranından bağımsız olarak 1080p’ye kadar çıkabiliyor.

Daha önce çözünürlük seçenekleri Sony Xperia XZ Premium cihazınız varsa, 4K kalitesine kadar ulaşmıştı. Fakat bir çok tanınmış model için bu seçenek, 1440p’de sabitleniyordu.

Bu kısıtlamanın getirilmesinin nedeni, HDR video performansının YouTube uygulamasında kötü oluşuydu. Google’ın kendi Pixel 2’si de dahil olmak üzere, öncü modellerde HDR videoları 720p üzerinde çalıştırmak aşırı 'ekran karesi' düşüşlerine neden olarak, kullanışsız hale geliyordu.

Bu konuda tek örnek YouTube’un uygulaması. Zira Netflix ve Amazon Prime Video gibi uygulamalar HDR desteğine sahipler. 4K çözünürlüğe kadar HDR videolarda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Google’ın çözümü ise oldukça tuhaf. Oynatma performansını arttırmak yerine, yüksek çözünürlük seçenekleri kullanıcının elinden alınıyor.