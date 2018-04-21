Google Home'un yeteneklerini kullanıcılara sunmak isteyen Google, Hindistan'da iki farklı donut mağazası açtı. Google Home hoparlörler hakkında bilgi edinirken donut kazanabileceğiniz mağazanın detayları haberimizde.

Google, bu ayın başlarında Google Home akıllı hoparlörlerini Hindistan'da satışa sunmuştu. Şirket, Google Home'un yeteneklerini herkese göstermek için Delhi ve Mumbai'de donut mağazaları açtı. Hindistan'ın iki büyük kentinde açılan bu mağazaların amacı tabii ki Google Home satışlarını artırmak.

Açılan bu donut mağazaları tabii ki sadece donut satışı yapmıyor. Google Home asistanlarının günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini deneyimleyebileceğiniz mağazalar, çeşitli kampanyalarla müşterileri memnun etmeyi başarıyor. Google Home alanlara Google Chromecast 2 ve JBL Bluetooth hoparlörün hediye edildiği mağazalar, aynı zamanda Google Play Music için premium üyelik de veriyor.

Google'ın Hindistan'da açmış olduğu bu donut mağazalarında bir şey kazanmak için herhangi bir satın alım yapmanız şart değil. Kiosklardan ücretsiz olarak oynanan bir oyun, Google Home Mini veya gerçek bir donut kazandırıyor. Google Home Mini'ye bir soru sorup butona bastığınızda şansınıza bağlı olarak Google Home Mini veya donut kazanabiliyorsunuz.

Google Pixel 2'nin başarılı satışlarının ardından Hindistan yatırımlarına ağırlık veren Google, şimdi de Hindistan'daki evlere girmeyi amaçlıyor. Hindistan'da kendi mağazalarını da açmayı planlayan Google'ın attığı ilk adım bu donut mağazaları oldu. Oldukça başarılı bir reklam çalışması yapıldığını düşündüğümüz Google Home, henüz ülkemizde kullanılamıyor.