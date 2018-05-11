Google, tarihin en unutulmaz yapay zeka tanırımlarından birisini yaptı. İnsanlar tarafından ayırt edilemeyen yeni Duplex isimli sistem, fazlasıyla tartışmaya neden oldu. Google ise bu tartışmalara cevap verdi.

Teknoloji devi Google, iki gün önce tarihin en insansı yapay zekalarından birisini tanıtana kadar bu teknoloji için henüz çok erken olduğunu düşünüyorduk. Google Asistan, artık telefon görüşmeleri yapabilecek düzeyde. Üstelik bu görüşmeler sırasında karşıdaki kişi bir yapay zeka ile görüştüğünü anlamıyor. Çünkü öylesine insansı kusurlarla donatılan bir sistem yapılmış ki, bir robotla konuştuğunuza ihtimal dahi vermiyorsunuz.

Google bu teknolojisini büyük bir şovla, her zamanki gibi görkemli havasıyla tanıttı. Tanıtımdan sonra daha önce hiç olmadığı kadar çok tartışma dönmeye başladı. Duplex adı verilen yeni sistem, insanların kafasında bugüne kadar hayal ettikleri yapay zeka çağının en büyük temsilcisi olabilirdi. Bir insanın şimdilik sadece ses olan robotu ayırt edememesi, onun gerçekçi bir bedene kavuştuğunda neler yapabileceğini akıllara getirdi.

Konuşma tam olarak şöyle gerçekleşti (Soldaki Google Asistan, sağdaki kuafördeki görevli):

Dünyanın en büyük bilim kurgu efsanelerinden birisi gerçekleşince bu işin etik tarafları da tartışılmaya başlandı. Sizi birisi arıyor, telefonu açıyorsunuz, görüşmenizi yapıyor ve kapatıyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Konuştuğunuz kişi ise aslında bir insan değil, insan gibi davranmak üzerine programlanmış bir yapay zeka. Tebrikler: Aldatıldınız.

Bu kandırmaca, Duplex’in Turing testini geçtiğine yönelik en büyük işaret olsa gerek. Dönen tartışmaların şiddeti arttıkça, Google, başına nelerin geleceğini biliyor. Bu nedenle cevap niteliği taşıyan “çevir kazı yanmasın” kategorisine dahil olan bir açılama yaptı.

“Duplex hakkındaki tartışmaları anlıyor ve buna değer veriyoruz. Başlangıçta söylediğimiz gibi, teknolojide şeffaflık önemlidir. Bu özelliği yerleşik bir ifşa sistemi ile birlikte tasarlıyoruz, sistemin uygun şekilde tanımlandığından emin olacağız. I/O etkinliğinde gösterdiğimiz şey, erken bir teknoloji demosuydu. Bu sistemi kullanıma sunarken geri bildirimler dahilinde hareket etmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Google, Duplex ile korkuları ve etik tartışmaları öncesinden tahmin edebilecek bir firma. Yine de ham haliyle ne kadar iyi bir şey başardığını görmemizi istedi. Açıklaması, ilerleyen süreçte Google Asistan’ın bu kadar korkutucu olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca yazılım bir insan tarafından değil, yine kendisi tarafından tanınabilecek. Belki de bir yapay zeka ile görüştüğümüzü belli eden sinyal sesi ile konuşmaya başlayacağız.

Henüz böyle sistemlerin hayatımızda nelere yol açabileceğini söylemek için çok erken. Google ise teknolojinin gidişatını biraz ürkütücü bir şekilde belirlemeye devam ediyor. Duplex bu yaz aylarından itibaren, Google Asistan’ın bir parçası olarak test edilmeye başlayacak.