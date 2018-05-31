Google'dan Komşu Dayanışmasına Yönelik Uygulama

Google'ın şu aralar beta sürümünü test ettiği lokal uygulama Neighborty ile bulunduğunuz bölgeye dair her türlü sorunuz, bölge sakinlerince cevaplanıyor.

Ülkemizde sıkça kullanılan bir atasözü, bugünlerde Google’ın geliştirdiği bir uygulama ile paralellik taşıyor; “Ev alma komşu al”. Google, yeni geliştirdiği Neighborty adlı uygulama ile mahalle ve bölgesel dayanışmayı arttırmayı, insan ilişkilerini güçlendirmeye çabalıyor. Neighborty adlı uygulama bulunduğunuz bölgeyi kapsayan bir sosyal ağ oluşturarak, bölgeye yeni taşınan ya da ziyaret eden insanların uzun süredir o semtte bulunan insanlarca bilgilendirmesine vesile oluyor.

Bahsi geçen uygulama, bölgenin en sevilen lokantalarını ve mutlaka görülmesi gereken yerleri gibi birçok spesifik bilgiyi de semtte uzun süre yaşamış insanların deneyim ve tavsiyeleriyle kullanıcılarına sunuyor.

Beta sürümüyle şimdilik sadece Android telefonlarda Mumbai bölgesinde kullanılabilen uygulama, yalnızca şehrin kıdemli insanlarının değil bütün kullanıcıların düşüncelerini paylaşabildiği yerel bir sistem üzerine kurulmuş durumda. Daha da basitleştirmek gerekirse, bölgeye dair bir sorunuz olduğunda diğer bölge sakinlerince sorularınız cevap buluyor. Neighborty’nin beta sürümünün ardından dünya genelince kullanılabileceği düşünülüyor. Büyük ihtimalle bu uygulamayı ülkemizde de kullanma şansına erişebileceğiz.