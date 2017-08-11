Google Mühendisi, Google'ı Sovey Hapishanesine Benzetti!

Cinsiyetçi manifesto yazısı yüzünden kovulan eski Google mühendisi, giydiği t-shirtle Google'ı eski sovyet hapishanelerine benzetti.

Kadınların belirli işler için biyolojik olarak uygun olmadığı hakkında bir manifesto yazısı yayınladıktan sonra Google’daki işinden olan James Damore, kimse bu durumu kabul etmese de gerçek olan bir hakikati savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Yeni bir Twitter hesabı açarak Google yerine “Goolag” kelimesinin bulunduğu bir t-shirt giyen Damore, bu şekilde Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin Sovyet kamplarında bulunan rezalet cezaevlerine benzediğini gösteriyor. Nasıl böyle bir anlama vardığımızı merak ediyorsanız, Eski Sovyetler Birliği’ndeki hapishane kamplarının idaresinden sorumlu devlet organına Gulag dendiğini söyleyebiliriz. Goolag, bu kurumun yanlış yazılmış halini ifade ediyor.

Glasswards verilerine göre Google’da sağlık yardımı, emeklilik tasarrufu ve eşitlik gibi ekstra tazminatlar ödenmiyor. Bu durum son derece garip karşılanabilir çünkü sınırsız ve ücretsiz yemek, masaj, fitness, uyku odaları gibi sayısız etkinlik alanı sunan bir şirketin Damore gibi mühendislere aylık 162 dolar olan bir ücrete denk gelecek sıradan gereçleri karşılamamasını garip karşılıyoruz.

Gördüğümüz kadarıyla, James Damore Google’a karşı savaş açmış durumda. Peki, sizce bu savaşın kazananı kim olacak?